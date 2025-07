Nace la Fiacine en el FICG

Con el propósito de unir fuerzas para el desarrollo y exhibición del cine iberoamericano se firmaron los estatutos de la nueva Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), que es la unión de las academias de cine de la región y que encabezará Dolores Heredia, la primera presidenta del naciente organismo.

“Es algo que me viene con una parte del compromiso que yo tengo y con una curiosidad consciente sobre el cine de nuestra región. Me preguntaba por qué no estamos más cerca y por qué no nos conocemos más. Esa pregunta está flotando entre todos y es por eso que este inicio llega en un momento de forma natural”, explicó en entrevista Dolores Heredia, después del anuncio.

“Nosotros siempre hemos visto un bloque, las fronteras están desapareciendo. Tenemos un vecino del norte que nos trata como bloque, así que manejémonos así para trabajar juntos, con el cine y el arte. El cine es imposible que lo haga una persona, el cine no es exclusivo de un país así que aquí estamos uniendo los corazones de todos”, destacó Carlos Fernando Rodríguez, representante académico de Ecuador.

Durante la presentación estuvieron representantes de las academias de cine que conforman la Fiacine: México, España, Colombia, Argentina, Paraguay, Venezuela y Portugal; también estuvieron miembros representantes del cine de Chile, que no tienen una academia aún y directores del FICG, Iván Trujillo, y del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Jorge Sánchez.

“Una vez que conozcamos bien la cinematografía de las regiones buscar plataformas de exhibición. Será un largo trabajo. Uno de los objetivos principales de esta federación también es que cada país de Iberoamérica tenga su propia academia y así ayudarnos mutuamente”, explicó Dolores Heredia.

Eugenia Isabel Rodríguez, representante de España, explicó que la idea de unir lazos a través de las Academias de Cine surgió en el 2013, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, en Colombia. “Ha habido un impulso final en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que arrancó en la Ciudad de México en diciembre y ha culminado con esta firma de estatutos”, dijo.

“Descubrimos un territorio en el que todos nos encontramos, con una misma pasión y ese territorio es el cine. Ese trabajo comienza de forma oficial y está orientado a compartir ese gozo que es la fiesta del cine”, agregó.

“Hemos hablado de dos cosas, una es que todos los premios de cada una de las academias se instaure el Premio a la Mejor Película Iberoamericana y hacer posible la forma de ver las producciones que se hacen al año. Pensamos en una plataforma o en posibilidades que tenemos para que entre academias podamos ver nuestro cine”, enfatizó Dolores Heredia.

Finalmente, Heredia explicó que hasta el momento no se tiene completamente definido si su gestión en la academia mexicana lo dejará en otras manos para encargarse de lleno a la federación: “Yo heredé este sueño de unir a las academias de Iberoamérica. Es un sueño que tenía que hacerse (…) Termino mi gestión en octubre de este año. Tenemos una nueva reunión en julio con la Federación para valorar si continúo como presidenta o me espero hasta que termine mi gestión en México”, concluyó.FRASE:

