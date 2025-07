Recorrido intimista

Varios lienzos, pinceles, colores y motivos personales son los elementos funcionales para un pintor que refleja a través de los cuadros la realidad propia de sus acontecimientos; los mismos que el jalisciense Emmanuel Castro ha utilizado a lo largo de su trayectoria y que exhibirá con apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco en el Ex Convento del Carmen.

Emmanuel es un hombre de semblante agradable, tímido, pero dispuesto a descubrir gran parte de su intimidad en la exposición que tituló “20 años sin fotografía” y que reúne 30 cuadros representativos de cada una de sus etapas a los largo de las dos décadas que lleva como pintor.

Aunque la mayoría de las obras están hechas al óleo, panel y lienzo, Emmanuel domina otras técnicas como el dibujo, la escultura, la mixta, entre otras.

La muestra “20 años sin fotografía” reúne cuadros de corte intimista y muy personales. “Retrato mi entorno familiar cercano. Cada uno trata de contar mi historia personal; en primer lugar, busco retratar la evolución de mi trabajo; en segundo, la variedad de temas que van del paisaje a la naturaleza muerta y, en tercero, que el espectador tenga en cuenta que todo lo que verá se puede hacer sin ninguna cámara fotográfica”.

Pintar sin fotografía (lo que hizo el pintor) es una forma de tener contacto directo con el objeto, el modelo o el paisaje. “Si ya cuento con el lugar (un paisaje), busco la hora que dé la iluminación exacta o como yo quiero, acudo al sitio y lo hago, a esto se le llama alla prima que quiere decir a la primera”. Son trabajos que exigen tiempo, compartió, por lo que se puede tardar hasta un mes y medio.

La selección reúne un discurso biográfico con base en los paisajes al aire libre, la naturaleza muerta y el retrato. Son trabajos hechos con una gran gama de colores deslizados por los diferentes tipos de pinceles.

Para el pintor nacido en Yahualica, el cuadro más representativo es el retrato de su abuela, por la razón de haber surgido de la espontaneidad y “porque es la mujer que me crió”, además, de no ser por ese, no hubieran existido los demás.

“Ese cuadro es uno de los más queridos para mí” porque con ese retrato de ese ser femenino tan importante para él “descubrí lo mucho que me gusta pintar, siento que sin ese retrato no hubieran existido los demás”.Percepciones

Exposición “20 años sin fotografía”

Inauguración: Jueves 16 de marzo

20:00 horas

Sala 5 del Ex Convento del Carmen (Avenida Juárez 638)

Entrada gratuita

Permanecerá hasta el 30 de abrilSobre el autor

Emmanuel Huerta nace en 1980 en Yahualica, Jalisco. Desde niño recibió la educación del arte plástica por parte de su padre. Sus primeros trabajos fueron dibujos y pinturas. Fue en 1996 cuando comienza a trabajar en talleres de pintura y escultura, lo que le llevó a participar en exposiciones individuales y colectivas, e incluso a participar en concursos en donde ha obtenido mención honorífica en el Salón de Octubre 2006; ganó un primer lugar en Duelos Creativos en 2014 y nuevamente mención honorífica en el Salón de Octubre 2015, y un primer lugar en la categoría artistas con trayectoria del Salón de Octubre 2016.

