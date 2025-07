Melomanías: Morrisey, el trovador de la triste realidad (II)

Con su siguiente álbum, Your Arsenal, publicado en 1992, Morrissey regresó a lo más alto de las listas, y fue nominado al Grammy por Mejor Álbum Alternativo. Quizá lo mejor de este disco fue que Morrissey encontró a Alan Whyte, un excelente guitarrista que venía de tocar rockabilly, pero con un sonido más duro, y quien además se convirtió en el constante coautor de su obra de aquí en adelante y hasta la fecha. No sólo el guitarrista sino toda la banda que armó para este disco, se ha mantenido junto a él hasta el día de hoy.

En 1994 publicó su siguiente disco, completamente coescrito con Whyte: Vauxhall And I, que lo lanzó a la arena internacional, con un álbum número uno bajo el brazo. Morrissey ha comentado que él pensó que después de hacer este álbum debía retirarse pues él mismo notó que le sería muy difícil hacer algo que lo superara. Su sencillo: “The More You Ignore Me The Closer I Get” se convirtió en un éxito internacional, y el mundo en ese momento estaba apenas descubriendo toda su obra anterior, como solista y como miembro de The Smiths. Vivió una avalancha de ventas y una lluvia de regalías, hasta el punto en que su viejo baterista de su banda original, lo demandó por considerar que no era justo el porcentaje de regalías que había recibido por su participación con The Smiths; lamentablemente Mike Joyce ganó la demanda y Morrissey tuvo que pagarle una fuerte cantidad de libras.

En 1995 lanzó su siguiente álbum, Southpaw Grammar, que es considerado una rareza pues es el único disco de Morrissey considerado dentro del género del rock progresivo o art rock, ya que incluye dos piezas con duración de más de 10 minutos, arreglos clásicos con cuerdas y largos solos de batería. Los críticos dijeron que era un álbum alejado de “las flores aplastadas” de su álbum anterior y una continuación de su exitoso disco, Your Funeral, por su extraña mezcla de rockabilly con glam rock.

En general la crítica no lo recibió muy bien, y lo consideraron predecible y que no aportaba mucho; sin embargo, la revista Rolling Stone lo calificó como: “el mejor esfuerzo musical de Morrissey desde su primer álbum: Viva Hate”.

Quizá lo más significativo sea que en la penúltima canción: “Sorrow Will Come In The End”, Morrissey escribió una letra que es una amenaza de ventaja a su exbaterista Mike Joyce, y dice:

“tú piensas que has ganado/pero el dolor te llegará al final/no cierres tus ojos/un hombre que corta gargantas/con tiempo de sobra en sus manos/y yo te voy a atrapar”.

El comentario de Joyce en respuesta a esta letra es buenísimo: “al escucharla sólo me dio risa; ahora, si me la hubieraq escrito Lemmy, entonces sí estaría preocupado”, en una clara referencia al líder de la banda Mötorhead, quien murió hace poco.

Morrissey se alejó de las grabaciones durante 7 años, con participaciones esporádicas en algún festival, y hasta 2004 volvió con nuevo material: You Are The Quarry, luego, en 2006 publicó: Ringleader Of The Tormentors, en 2009: Years Of Refusal, y su último disco en 2014: World Peace Is None Of Your Business; los cuatro han tenido presencia en las listas y Morrissey en todos nos ha regalado un sonido un poco más hard que lo anterior en sus guitarras.

Toda su obra ha girado alrededor de los tristes recuerdos de momentos del pasado, pero tiene una base de fans gigantesca y envidiable.

Hay que atestiguar la participación de Morrissey en el Roxy Fest de nuestra Ciudad.

