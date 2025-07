Chavela, el documental más elogiado

“Para mí, Chavela Vargas vive, como chamán siempre dijo que no moriría, que se trasladaba a otro lugar, y siento que no murió”, expresa Daresha Kyi, una de las cineastas detrás del filme documental Chavela, que fue presentado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en medio de una ovación para esta carta de amor a una de las intérpretes más queridas del país.

La cantante Chavela Vargas ganó un nombre por sí misma primero en México y más tarde en todo el mundo, principalmente por su interpretación de rancheras tradicionales. Estas canciones eran compuestas, la mayoría, por hombres y generalmente hablaban de amor no correspondido por las mujeres, el cansancio del mundo y la soledad.

Chavela las interpretaba con su propio ritmo y su voz áspera y vulnerable, tal y como lo muestra el filme que contiene material inédito como las entrevistas con la propia Chavela y sus contemporáneos, colegas y parejas, y que han dado como resultado un cariñoso retrato de una artista carismática y excepcional, que fue abiertamente lesbiana a lo largo de su vida.

“Lo que más me impresionó de Chavela Vargas fue su fuerza porque ella sufrió mucho por mantener su forma de ser, por ser auténtica y yo digo que no hay mucha gente que sufra como ella lo hizo por tener los pantalones y jorongos, me parece que fue muy atrevido lo que hizo ella en la época que lo hizo y hasta el final de su vida”, dijo.

“Irte de México a España, con 92 años, en una silla de ruedas y dos enfermeras, sabiendo que hay un riesgo que te podía matar y lo hizo y lo logró. Ella siempre estuvo dispuesta a pagar la cuenta para hacer lo que quería ser”, expresó la cineasta, quien explicó que el origen del filme se debe a su compañera cineasta Catherine Gund.

Finalmente, explicó que se muestra satisfecha por los aplausos a la memoria de un personaje entrañable como es Chavela Vargas y dijo que se muestra sorprendida porque público de todo el mundo se identifica con ella como ocurrió en la Berlinale donde se estrenó el filme: “En Berlín recibimos el premio de la audiencia, lo que significa que les gustó mucho. La gente lloraba por la película y eso me hizo pensar que es lo que provocaba Chavela cuando estaba viva. Es impresionante cómo le toca el corazón a la gente y aunque la mayoría no eran latinos, se identifican con ella y su historia y eso es lo que un director quiere”, concluyó.

FRASE:

“En Berlín recibimos el premio de la audiencia, lo que significa que les gustó mucho. La gente lloraba por la película y eso me hizo pensar que es lo que provocaba Chavela cuando estaba viva”,Daresha Kyi, cineasta

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .