Melomanías: Chuck Berry, las bases del Rock ‘n’ Roll (II)

Chuck Berry audicionó para Leonard Chess, pensando que le interesaba el blues, pero lo que realmente le llamó la atención de Chuck era su gran capacidad de tomar una pieza country y traducirla a un estilo que fuera agradable para su mercado: el rythm and blues.

Eligieron hacer su primer sencillo con una adaptación de una canción country llamada: “Ida Red” y Chuck la convirtió en la pieza: “Maybellene”. La grabó en un arreglo para batería, maracas, contrabajo y piano, más su voz y su guitarra.

Este primer sencillo fue publicado en junio de 1955 y fue un éxito instantáneo, vendió más de un millón de copias, y lo más extraño o inesperado, su éxito era igual entre los blancos que entre los negros.

La revista Rolling Stone señala esta canción como la pionera del rock ‘n’ roll y señala que con “Maybellene”, Chuck Berry inventó los sonidos de guitarra del rock.

Ya más dueño de su estilo musical y con su gran capacidad de composición, en 1956 publicó otros sencillos que también fueron éxitos: “Roll Over Beethoven” y “Too Much Monkey Business”; luego en 1957 publicó los sencillos: “Rock and Roll Music” y “School Day (Ring! Ring! Goes The Bell)”, ambos éxitos inmediatos.

A finales de ese año, Chuck Berry fue invitado a formar parte de una caravana de estrellas que harían una gira muy larga en más de 75 ciudades americanas; el tour se llamaba: “The Biggest Show of Stars of 1957” y entre las agrupaciones con las que alternó estaban: Buddy Holly and The Crickets, The Everly Brothers y The Drifters.

Este tipo de giras, en donde cada artista en un mismo concierto tocaba solo sus éxitos de la radio, era lo usual en la época y serían tristemente célebres por el accidente aéreo sucedido el 3 de febrero de 1959, “El día que la música murió”, en dónde fallecieron: Ritchie Valens, Buddy Holly y Big Bopper.

En 1958, Chuck Berry publicó el sencillo que se convertiría en la más famosa de sus canciones: “Johnny B. Goode”; la historia que cuenta, originalmente era sobre un chico de color, pero Chuck al final cambió la letra para decir, un chico del campo; y este pequeño detalle la convirtió en un súper éxito, de nuevo, tanto entre los blancos, como entre los negros, y al mismo tiempo facilitó que se reprodujera en todas las estaciones de radio, solo por haber sido cuidadoso con el lenguaje. Esta pieza está considerada como una breve autobiografía de Chuck, por lo menos hasta su final, en donde él ve su nombre en letras de neón afuera de un teatro.

Al final de esta década, Chuck Berry estaba en la cima del éxito; ya tenía bastantes sencillos exitosos y había invertido bien sus ganancias en bienes raíces y en centros nocturnos. El más famoso fue: Berry Club Bandstand, porque fue uno de los primeros bares interraciales.

Pero en diciembre de 1959, de nuevo tuvo problemas con la justicia. En una de sus giras, en Arizona, conoció a una chica apache y le ofreció trabajo como mesera en su Club en St. Louis y se la llevó con él. Ella le dijo que era mayor de edad y en realidad sólo tenía 14 años. Chuck infringió una ley federal que prohibía que mujeres menores de edad cruzaran a otro estado por “propósitos inmorales”. Terminó en la cárcel y fue liberado hasta octubre de 1963.

Su fase más creativa y exitosa ya había terminado, pero su obra sigue y seguirá presente hasta el día de hoy.

@jorgehhm

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .