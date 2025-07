Soy todo un personaje (Cuento)

Parece que fue ayer, allí estaba, sentada incapaz de realizar un cuento para la tarea de literatura, por falta de ideas, cuando de repente la vi: por la ventana de mi estudio pasó una ochentona un tanto ridícula, demasiado abrigada para el caluroso día de verano que revoloteaba fuera; parecía un personaje salido del lluvioso Londres de la época victoriana. La señora cruzó la calle con un contoneo de pingüino y, después de lanzar una mirada en derredor, desapareció por una esquina. Se había ido, pero un ente nacido de su imagen mariposeó hacia mí y anidó en mi fantasía.

Así que puse manos a la obra, saqué una hoja nueva, tomé mi bolígrafo y comencé a garabatear. En unos cuantos minutos tenía el esbozo de un personaje tan caricaturesco como la mujer real, a la que llamé “Señorita X”. Realmente lo que pensaba era reírme con mi cuento y, después de entregarlo para obtener una calificación, dejarlo olvidado en los trabajos ya inservibles. La trama del cuentecillo se me hacía muy absurda: había elaborado un refrito de novelas policiacas, aderezándolo con algunos chistes modernos. La “Señorita X” era como un Don Quijote del siglo XXI, una dama dispuesta a resucitar el arte perdido de los detectives Victorianos.

Entregué el texto un jueves de agosto, el maestro ni siquiera le dirigió una mirada a las tres cuartillas, simplemente tachó mi nombre de su lista. Por eso no esperaba que un mes después me dijera, con gran agitación, que había mandado mi invención a una revista y, como había gustado, me solicitaban nuevas entregas de la “Ingeniosa Señorita X”.

Pronto los cuentos semanales que me publicaban se quedaron chicos. Así quesaqué una novela, a tirones y estrujones, de la manga. A medida que mis novelas triunfaban, me atacó una desagradable sensación de estar desapareciendo, mis conocidos ya no me llamaban por mi nombre, pasé a ser “la apuntadora de la Señorita X”. La televisión y la radio me entrevistaban sobre ella exclusivamente y no les interesaba saber nada sobre mí. Comencé a odiar mi creación, me sentía atrapada por mi personaje e incapaz de crear uno nuevo que hiciera las maravillas que este era capaz de hacer. La opción que idee para liberarme y no dejar de escribir, era desaparecer a la “Señorita X”, quizá con un truco parecido al que utilizó Arthur ConanDoyle, y sustituirla rápidamente por el “Señor Y”. Sin embargo, no sabía si podría lograr que el “Señor Y” fuera un personaje tan vivo como la “Señorita X” y no sólo su refrito; y en caso de lograr darle vida al tal “Señor Y”, ¿no cabría la posibilidad de que cayera en sus garras como ya había caído en las de la señorita?Después de pensarlo escogí la fama a la vida, rendirme a la “Señorita X” y entregar mi ser para que fuera sacrificado en aras de sus asiduos lectores. Día a día, mes a mes, me sentaba ante una hoja en blanco y por medio de la pluma inyectaba mi alma en el papel, donde la “Señorita X” residía; poco a poco ella comenzó a cobrar vida, mientras yo me iba empapelando.

Fue entonces cuando me transformé en la Señorita X, un personaje inmortal, y allí desde los negros caracteres de la superficie blanca, observé al pasar de los años, cómo mi antiguo yo se iba desbaratando entre las memorias de una generación nueva, para la que solamente era un pedestal invisible del fenómeno que había creado.

Ahora soy eterna, sí, pero eternamente condenada a ejecutar un ciclo sin fin a medida que los lectores van leyendo mis aventuras una y otra vez. Nunca podré tener el libre albedrío del que antes gozaba cuando sólo era… ¿Cómo me llamaba?¿Me podrías hacer el favor de mirar el autor de este libro y decírmelo? ¡Gracias!

(Colaboración especial de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, para La Crónica de Hoy Jalisco)

