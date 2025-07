Melomanías: Jarabe de Palo, la flaca los persigue

El pasado fin de semana la CDMX vivió una edición más de su gran festival musical: Vive Latino, que engloba dos días de fiesta con varios escenarios y conciertos de todo tipo de agrupaciones.

Entre lo más significativo estuvo la participación de Hombres G, que mostraron que su obra sigue vigente, o la ira anti-Trump en el escenario de Prophets Of Rage (combinación de integrantes de Rage Against The Machine + Public Enemy + Cypress Hill) y no podía faltar la Sonora Santanera.

Aunque participaron muchos más grupos como Julieta Venegas, Molotov, Meme Del Real, Zoé y Los Fabulosos Cadillacs, la banda que nos interesó más fue Jarabe de Palo, porque asistieron a entregarle su música a la gente a pesar del anuncio de que su líder y fundador, Pau Donés, sufre de una reaparición del cáncer con el que ha lidiado por algunos años ya y del que supuestamente había salido ileso.

Jarabe de Palo fue creado por Pau Donés, quien desde los 15 años comenzó su aventura rockera; combinando su participación en la J. & Co. Band, con su hermano Marc, con su trabajo de tiempo completo en una agencia de publicidad.

Nos cuentan que en 1996, un poco después de cambiar su nombre a nombre a Jarabe de Palo, en un viaje a Cuba, Pau encontró la inspiración para componer su famosa canción: “La Flaca”. Nunca se ha sabido si la persona que Pau Donés nos describe en su letra era alguien de la vida real, o simplemente el resultado de un momento de inspiración, pero el hecho es que su letra narra con mucho sabor la experiencia de conocer a una chica, que entre otras cosas, tiene en la cara dos soles que sin palabras hablan.

Ese mismo año, publicaron su álbum debut La Flaca, un disco con sonidos latinos con un aire muy bluesero con sonidos flamencos en su ADN, sobre todo en sus guitarras, principalmente acústicas. Se incluían varias muy buenas canciones, además de la ya famosa pieza homónima, tales como: “El Lado Oscuro”, “Grita”, “Quiero Ser Poeta”, “Vuela”, “No Suelo Compararme”, pero aún cuando atrajo atención, no logró ponerlos en el radar musical del éxito.

El éxito llegaría, y de la manera más inesperada, pues un año después de su aparición, la canción “La Flaca”, fue elegida como música para un anuncio de los cigarrillos Ducados, ya que los ejecutivos de esta marca buscaban posicionarla entre los jóvenes asociándolos con música latina. Este anuncio televisivo resultó el detonante que acercaría a la canción de Jarabe De Palo al gusto del gran público, para llevarlos desde la inexistencia hacia el éxito masivo inmediato.

Junto con los conciertos, presentaciones, entrevistas y toda la parafernalia que rodea a un grupo de rock recién surgido, con un número uno encima y a pesar de que su primer disco tenía algunas muy buenas canciones además de “La Flaca”, Pau Donés se encontró con la disyuntiva del siguiente paso: ¿Jarabe de Palo era sólo un one hit wonder? O, ¿tendrían la capacidad de crear otro éxito igual?

En 1998 publicaron su siguiente álbum Depende, pero, a pesar de ser un muy buen álbum en todos sentidos, con una excelente producción, no logró emular ni siquiera un poco el éxito de su primer disco, aunque los llevó a conquistar el mercado italiano.

Además de la canción homónima, “Depende”, este disco tiene un sabor menos blues e incluye dos verdaderas joyas del Pop Latino: “Agua” y “A Lo Loco”, esta última grabada junto con la grandísima Celia Cruz.

Continuará…

