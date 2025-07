Kate: “puedo, pero no quiero venir a México”

Kate del Castillo prefirió no enfrentar a las autoridades mexicanas y presentó vía satélite su más reciente serie, con un contenido delirante: Ingobernable. A pesar de la cancelación de la PGR de la orden de localización y presentación por su vinculación al caso de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, la actriz no acudió a su cita con la prensa del país.

“No es que no pueda (venir a México), nada más es que no quiero”, asegura en videoconferencia desde Los Ángeles. Otro de los motivos por los cuales la también protagonista de La Reina del Sur no viajó a la CDMX es porque la investigación no se ha cerrado y ahora “se abrió otro caso, no puedo hablar, porque en este momento no sé de qué es”, comenta.

A pesar de los conflictos legales causados por su encuentro con el narcotraficante El Chapo, Del Castillo insiste en mantener su relación con él y comparte su decisión de seguir adelante con sus proyectos en conjunto. “Me interesa producir la película de Joaquín Guzmán Loera, que me parece interesante para todos”.

Emilia Urquiza es una mujer de valores, con el anhelo de transformar el destino de México, pero fue traicionada por su esposo —quien al mismo tiempo incumplió sus promesas de campaña—. Tras el asesinato del Presidente de la República Mexicana, ella será culpada, inicia entonces la huida, su refugio será un lugar impensable: El Barrio Bravo.

El guión corresponde a la serie de Netflix Ingobernable, de Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco. Los creativos dejan en claro su apuesta por un mensaje del empoderamiento de la mujer, la dolorosa actualidad del país, y dicen que no caricaturizan ni a personajes o situaciones y, menos aún, que apoyen a algún candidato en la carrera presidencial del 2018.

“Son personajes ficticios, donde Verónica y su equipo combinaron caracteres. El objetivo era crear una historia de ficción con los pies firmemente asentados en la realidad, no hacer chismes. Esa pareja presidencial no es para una serie, es para una telenovela y no de las que hacemos nosotros”, asegura Ibarra en round table con Crónica.

“Quisiera que las mujeres pudiéramos colocarnos en una posición donde podamos ser presidenta de México, ya es hora, no sé si Margarita Zavala sea la correcta, ni la que queramos. Pero me parece importante ver que las mujeres tenemos ese mismo nivel y capacidad política, social y sensibilidad para poder ejercer una presidencia.

“No quiero una presidenta que cuando su marido salga a decir: ‘ganamos haiga sido como haiga sido’, lo acepte, no lo hizo de la manera honesta. No quiero a una presidenta que acepta eso de su pareja, se tuvo que rebelar contra eso y ella lo aceptó, su esposo declaró una guerra y ella lo acompañó”, añade Velasco.

Emilia Urquiza, abundan ambos productores, es una mujer capaz de “hacer” al presidente, “abandonarlo” y al final ser “acusada de su asesinato”. La condición de la mujer es analizada a profundidad, con la visión alejada al sometimiento y lista a exigir al compañero a cumplir su palabra. Sin olvidar la solidaridad y el empoderamiento de la gente lista para la lucha.

Ese factor social se presenta en el lugar a donde Urquiza llegará en busca de salvaguardar la vida, Tepito.

La actriz Aida López, como Chela Lagos, forma parte fundamental de ese retrato; ella encarnará desde la ficción a la líder de Las siete cabronas de Tepito, mujeres del barrio con la capacidad de ser disidentes y de enfrentarse a las injusticias del sistema patriarcal y político hacia su género y territorio.

“El poder no se ostenta, se tiene, te lo dio cada día de tu vida, en eso se parece mi personaje (al de Kate del Castillo). A lo largo de los 15 capítulos, Chela y Emilia se dan cuenta que tienen más en común de lo que pensaban, pero al principio son opuestos perfectos. Esta historia tiene como protagonista a una mujer y habla del poder.

“Del poder de Chela y de Emilia Urquiza, pero también del de todos los personajes y cómo lo usan, el Presidente lo tenía todo implícito y explícito. Emilia tiene poder de decisión, es perfectamente responsable, no es víctima de las circunstancias. Sí tiene acento en lo femenino, pero habla del poder”, considera López.

La trama va más allá, al grabarse antes de las elecciones presidenciales estadunidenses; la producción incluyó lo que ahora puede ser considerado como un contradiscurso de Donald Trump: “Diego Nava (presidente de México, encarnado por Erik Hayser) cierra la frontera de norte a sur. Dice: ‘si los norteamericanos quieren guerra, que la libren en su propio territorio’.

“Por eso lo matan. Hay un asunto con la guerra, la concepción de la paz con justicia, de meter a los militares a los cuarteles y detener la masacre, ésa es una idea de Emilia Urquiza, porque fue víctima de la violencia, desde entonces su preocupación central es la paz. No es la primera dama que dirige al DIF, sino la encargada de un plan de pacificación nacional”, finaliza Ibarra.

➣ Ingobernable llega a la plataforma de streaming Netflix el próximo 24 de marzo.

