Por una ciudad lectora

Cada vez más se hace presente en algunos puntos de la ciudad el interés por acondicionar lugares y ofrecer talleres para incrementar el número de amantes de los libros. Es así como la Secretaría de Cultura de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal y el Ayuntamiento de Guadalajara, promueve el proyecto Centro Estatal de Fomento a la Lectura de Jalisco (CEFL) que será inaugurado el domingo 23 de abril.

La buena noticia es que el proyecto que involucra a los tres niveles de gobierno arrancará en la ciudad de Guadalajara y pretende continuar e identificar sitios en otras regiones del país para expandir los talleres.

Para eso, hace más de un año se inició el proceso de restauración de la ex Biblioteca José Cornejo Franco -el futuro lugar del CEFL- al que la Secretaría de Cultura invirtió, de acuerdo con la titular de la dependencia Myriam Vachez Plagnol, 2 millones 250 mil pesos “en el acondicionamiento y macro de la infraestructura”, mientras que la Federación aportó 4 millones de pesos más “en lo que ahora se está llevando a cabo en el acondicionamiento interno del espacio para poder hacer este centro”. El Ayuntamiento de Guadalajara se hará cargo del mantenimiento interno del espacio.

El edificio ubicado en la Avenida Francisco Javier Mina 2418, a unas cuadras del Parque Solidaridad, es un área en donde se registra “índices importantes de marginalidad”, explicó la directora de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, Susana Chávez Brandon, por lo que detectaron la conveniencia de generar un espacio con actividades abiertas para quienes viven a sus alrededores y, desde luego, a quienes gusten adentrarse en este centro innovador.

La idea de esta nueva iniciativa es que funcione desde dos perspectivas. La más inmediata, explicó el director general de Desarrollo Cultural y Artístico, Juan Vázquez Gama, “es que la comunidad más cercana obtenga el beneficio a través de las actividades a realizarse, pero sobre todo que funcione como catalizador donde se puedan difundir las políticas públicas en el tema de la lectura”.

La idea es explicar cómo se generan las políticas de fomento a la lectura a través de una consulta vía Internet: crealectura.com y “consiste en una serie de preguntas y los actores con los que se han estado pensando que sean desde la institución, profesionales, voluntarios, espontáneos, los que trabajan en editoriales, los que escriben o los que tienen relación con la lectura”, detalló Vázquez Gama.

Será una infraestructura pensada para todo público; los espacios están destinados para tener salas de lectura familiar, infantil, digital, espacios para lecturas públicas, más lo que se agregue a través del descubrimiento de las consultas.

El acervo abarca más de 600 títulos entre narrativa, narrativa breve, poesía y ensayo.

Por amor a los libros

APERTURA DEL CEFL

Domingo 23 de abril

Ex Biblioteca José Cornejo Franco (Avenida Francisco Javier Mina 2418)

Entrada gratuita

ESPACIOS EXTRAS

Aula de formación sede de la Licenciatura en Fomento a la Lectura donde se impartirán diplomados de especialización para mediadores de lectura. (El programa se lanzará el día de la inauguración del centro).

Salón del mediador, un espacio de consulta para público interesado en la formación de lectores con bibliografía especializada en el fomento de la lectura.

Auditorio para adaptaciones sencillas de la literatura al teatro, ciclos de cine, presentaciones de libros.

FRASE:“Las encuestas demuestran que no somos un país de lectores, pero no es cierto; en la experiencia cotidiana, en lo que ves al día a día, en la asistencia a nuestras bibliotecas y no asistencia a sentarte en la computadora, sino realmente a realizar actividades de lectura y aplicación de la misma como lo es la escritura, la inventiva, representación teatral, etcétera”,Myriam Vachez Plagnol, secretaria de Cultura de Jalisco

lg

