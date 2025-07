Melomanías: The 1975, Rock Pop Etéreo del siglo XXI (I)

El próximo 11 de abril nos visitará una banda inglesa joven, dueña de una propuesta muy interesante y que promete grandes cosas en un futuro, llamada: The 1975.

Formada apenas en el año 2002, por cuatro estudiantes de preparatoria en una comunidad pequeña muy cerca de la ciudad de Manchester.

Matthew Healy, voz líder, guitarra y teclados, se unió a su amigo, Adam Hahn, guitarra líder y teclados, cuando ambos tenían apenas 13 años, con el fin de crear una banda para participar en unas fiestas organizadas por el Consejo Municipal de su ciudad, y para completar la alineación, invitaron a sus compañeros: Ross MacDonald, bajo, y George Daniel, batería.

Comenzaron haciendo cóvers de bandas de punk, en esas especies de tardeadas para menores de edad en su propia escuela, para pasar a tocar en clubes más en forma; poco a poco fueron alejándose del punk y creando un estilo propio, por la natural mezcla de las distintas influencias de ellos cuatro; por un lado: sonidos un tanto ambientales, como la música del grandísimo Brian Eno, con sus largas escapadas de etérea ensoñación, música muy ambiental pero un tanto complicada de digerir, y a un lado de los sonidos islandeses de la banda: Sigur Rós (Victoria Rosa), que tienen un sonido más ligero, dentro del ambient pop o dream pop, junto a sonidos más disco y dance, como Michael Jackson y, finalmente, un rock pop, del tipo de The Rolling Stones.

Durante sus primeros 10 años, antes de obtener su primer contrato, nunca cambiaron de integrantes, pero sí pasaron por una larga lista de nombres: Me And You Versus Them, Forever Enjoying Sex, Talkhouse, The Slowdown, Bigsleep y Drive Like You Do, todos ellos antes de convertirse finalmente en: The 1975, un nombre tomado de un libro de Jack Kerouac, que en uno de sus poemas, en una supuesta nota suicida, escribe la fecha como: 1 June, The 1975. Esa anteposición del artículo “The”, antes del año, fue lo que atrajo la atención de la banda y lo eligieron como nombre.

En el año 2012, ya convertidos en mayores de edad, con su amalgama de sonidos ya muy trabajada, con un gran portafolio de canciones bajo el brazo y con la natural evolución por estos años juntos, lograron al fin grabar su primer EP titulado Facedown, y cuya pieza principal: “The City”, comenzó a sonar en la BBC radio; ese mismo año publicaron otro EP, titulado The 1975, que contenía la pieza “Sex”, que de nuevo fue muy tocada en la radio.

En los inicios de 2013 hicieron una pequeña gira por Inglaterra e Irlanda, lo que comenzó a darlos a conocer un poco más y lanzaron su tercer EP: Music For Cars, del cual la pieza: “Chocolate”, fue su primera canción en aparecer en las listas británicas. En mayo de ese mismo año lanzaron otro EP: IV, que incluía una nueva versión de su canción: “The City”, de nuevo esta pieza entró a las listas y comenzaron a sonar en la radio fuera de Inglaterra.

Comenzaron a ganar más reconocimiento por sus conciertos y fueron teloneros de Muse y de The Rolling Stones, en Londres, además de hacer un tour por Estados Unidos como teloneros de la banda The Neighbourhood.

El momento de lanzar su primer álbum, llamado The 1975, por fin llegó. El primer sencillo fue una nueva versión de “Sex”, y estrenaron su video a través de YouTube. Este álbum alcanzó el número 1 en Reino Unido desde el día de su lanzamiento. El éxito llegó.

Continuará…

@jorgehhm

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .