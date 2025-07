Melomanías: The 1975, Rock Pop Etéreo del siglo XXI (II)

Su primer álbum fue simplemente una explosión musical, difícil de catalogar por su extraña mezcla de géneros, e incluye cuatro piezas que fueron las más exitosas: “Sex”, “Chocolate”, “Girls” y “Robbers”, esta última su mejor creación, con un sonido que por momentos evoca a The Wallflowers.

Finalmente, y nos parece que sólo por falta de imaginación, lo catalogaron como pop alternativo.

Tras este inicio tan exitoso, su siguiente paso fue mantenerse de gira, una tras otra sin descanso; fueron invitados a todo tipo de festivales en Reino Unido y fue hasta mayo de 2014 que debutaron como acto principal en los Estados Unidos, en Coachella.

En junio 1 del 2015, de una manera por demás extraña, todas las redes sociales de The 1975 fueron cerradas, lo que generó primero extrañeza y luego el obvio rumor de que se habían desintegrado; pero al día siguiente todas sus cuentas estaban de vuelta, con un pequeño cambio: todas sus imágenes y fotografías, originalmente en blanco y negro, estaban “pintadas” de blanco con un tono rosa ligero.

Este juego en las redes nos reveló que al final todo había sido una estrategia de marketing, y realmente su intención fue marcar la fecha del inicio de las grabaciones de su siguiente álbum, que tiene un muy largo y exótico nombre: I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it.

De nuevo, la publicación del álbum fue únicamente anunciada en octubre de 2015, pero como estrategia de marketing fueron liberando sencillos de uno en uno; primero fue: “Love Me”, con un anuncio simultáneo en Europa, América y Asia; luego “Ugh!”, liberado a través de la estación de radio por Internet de Apple: Beats 1; le siguió: “The Sound”, dado a conocer en BBC Radio, y continuaron con: “Somebody Else” y “A Change Of Heart”.

El álbum de nombre tan largo se publicó hasta el 25 de febrero de 2016 y de inmediato escaló hasta el cielo en las listas británicas y americanas; de nuevo esta joven banda se anotó un segundo hitazo.

Según nos cuenta su líder, Matthew Healy, cuando publicaron su primer EP lo hicieron sin expectativa alguna, aunque nos confiesa que en su mente siempre estuvo presente una meta: vivir sólo de la música sin tener que hacer ninguna otra labor, nunca jamás.

Con esa meta original ya cumplida, en su último álbum ya se notan claramente los temas que hoy los obsesionan; por ejemplo, en la letra de “If I Believe In You” nos dice (traducido): “Si estoy perdido, entonces, ¿cómo puedo encontrarme?”, una clara búsqueda interior que está en proceso aún.

Su lírica incorpora esos cambios que han sucedido dentro de él mismo en los últimos años: por momentos sarcástico, luego tierno o despiadado, arrogante y narcisista, y después recriminatorio y suplicante; en el fondo, entendemos que esta obra nos muestra al humano detrás de la fachada de rock star, aquel jovencito que soñaba sólo en ser exitoso para al fin entrar a todos esos lugares de alto nivel y poder ser uno de “ellos”; en sus letras nos da a conocer que hoy en día ya se dio cuenta que al estar dentro de un lugar de lujo inaccesible no le cambió en lo más mínimo su vulnerabilidad, esa misma que en el fondo es lo que comparte con su público y lo que hace que su música sea considerada como entrañable por tantos jóvenes.

La Rolling Stone, hace pocos años, dijo que The 1975 era la única “boy band” que valía la pena por su origen no artificial. Así que habrá que verlos en vivo.

