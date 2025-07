Inician búsqueda de obra de Frida Kahlo que se perdió en Europa hace 62 años

México inició la búsqueda del cuadro La mesa herida, hecho en 1942 por Frida Kahlo, el cual se extravió a mitad de la itinerancia de la exposición Pintura y grafica mexicana que inició hace 62 años en Polonia y concluyó en 1956 en China. Sin embargo, el cuadro de la artista mexicana sólo se expuso en Varsovia y ya no llegó al siguiente punto de exhibición: Rumanía.

“Es una investigación que estamos empezando a hacer para ver si podemos localizar ese cuadro. Se especula que está en Europa, el lugar de ubicación no lo puedo decir, pero aquí en el país se decía que este cuadro salió de México y que ya no regresó. No obstante, ese cuadro ya se encontraba hace muchos años fuera del país porque Frida Kahlo lo regaló a un museo, pero cuando se hizo la exposición, Frida ya había muerto, tenía un año de fallecida”, explicó Raúl Cano Monroy, encargado de la búsqueda de la obra.

La mesa herida fue pintado en 1942 y se observa a Frida Kahlo sentada al centro de una mesa con sangre producto de las heridas de la pintora, a sus costados hay un judas, un venado y una muerte.

“Desde esa exposición en Polonia no se ha sabido nada del cuadro, hay registros de su existencia en catálogos y fotografías que son en formato blanco y negro; entonces, las imágenes que circulan incluyen reinterpretaciones a color de cómo podrían ser los motivos con las que la pintó Frida”, dijo Cano Monroy

La exposición Pintura y grafica mexicana inició en enero de 1955 en Varsovia, Polonia, y fue una muestra hecha con obra de los miembros del Frente Nacional de Artes Plásticas, asociación creada en México de la segunda mitad del siglo XX. En dicho Frente participaron artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rosendo Soto, Olga Costa y José Chávez Morado.

“Fue una muestra itinerante, duró dos años y estuvo en seis país: Polonia, Bulgaria, Rumania, Alemania, Republica Checa y China. En ese entonces, los artistas del Frente prestaban sus piezas, se les mandaba una carta para invitarlos, en donde venían las bases, el número lotes y las dimensiones de las obras”.

El actual rescate del archivo de Frente Nacional de Artes Plásticas, hecho por Raúl Cano Monroy, le permitió trazar posibles rutas del actual paradero de La mesa herida, como por ejemplo, el hecho de que la obra desapareciera antes de la mitad de la itinerancia de la exposición y que fue una obra prestada por Diego Rivera.

“Rivera no prestó obra para esa muestra porque él quedó en que iba a conseguir cuadros de Frida para que desde México salieran, pero no fue así. También con los rastros que tenemos, sabemos que la exposición no llegó a Rusia ni a la India en 1957, datos antes dudosos, y que esa exposición reunió 150 cuadros y cerca de 300 grabados, número de obra que aumentaría en su itinerancia de 1957 con 300 oleos y 500 grabados”, detalló Cano Monroy.

EXITOSAS

Otras obras que acompañaron La mesa herida, de Frida Kahlo, y que resultaron llamativas para los polacos, fueron La gloriosa victoria, que permaneció perdida hasta el año 2007 cuando apareció en las bodegas del Museo Pushkin de Moscú; y La vendedora de frutas, de Olga Costa.

“En esa exposición, uno de los cuadros que más gustó a los europeos fue La vendedora de frutas, de Olga Costa, que en ese entonces se llamaba El puesto de frutas, incluso agricultores escribieron en los comentarios que resguarda el archivo del pintor Rosendo Soto, que les gustó porque ellos eran agricultores y no conocían esas frutas retratadas por la mexicana”, comentó el investigador Raúl Cano Monroy.

La mesa herida, añadió, fue el cuadro que causó más incertidumbre, “hay un comentario que dice: espero que no exista esa gente en la realidad”. Sucedió que las personas no sabían qué hacer al entrar a la sala en donde estaba la obra de Frida, pero si hoy llegara a aparecer sería uno de los cuadros más cotizados”.

Otras piezas que recibieron buenas críticas, fueron Nuestra imagen actual, de David Alfaro Siqueiros y Adán y Eva, de María Izquierdo.

