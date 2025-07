La pintura, una herramienta de transformación

Frente a un auditorio lleno, David LaChapelle, fotógrafo y director estadounidense que se caracteriza por presentar imágenes grotescamente glamurosas, llegó hasta el centro del escenario del Auditorio Telmex para encabezar una conferencia que él mismo solicitó con el fin de tener contacto directo con jóvenes interesados en el arte.

Previo a la conferencia, el Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, se refirió a las múltiples experiencias del artista como fotógrafo, además de dar un mensaje de inspiración e invitar a los estudiantes de artes a utilizar su creatividad, imaginación y talento.

“Hoy tenemos en nuestra ciudad a un gran hombre y ser humano y un grandísimo artista, no es muy común recibir a un personaje de la talla y prestigio de David LaChapelle. Lo que él ha hecho ha sido reconocido a nivel mundial, es un fotógrafo que ha marcado, desde mi punto de vista, un antes y después de su trabajo en el mundo de la fotografía. Su obra se ha exhibido en los escenarios más importantes, y hoy viene a Guadalajara no solamente a presentar una exposición inédita, sino a dejar un mensaje a la comunidad joven”.

Posteriormente el mandatario le entregó un reconocimiento por su participación en el marco de su exposición “Lost & Found”.

SU PROCESO

LaChapelle inició su charla con una interrogante: ¿Cuántos estaban interesados en alguna carrera relacionada con el arte (fotografía, música)?, de inmediato las manos joviales se alzaron en todo el auditorio, acto que le agradó al artista porque su principal objetivo de la conferencia era compartir lo que alguna vez “un periodista me preguntó, qué pensaba y qué me cuestionaba cuando era niño”.

Con sentido del humor, David exhibió fotografías que capturó en sus inicios; la primera fue una que tomó a su madre durante unas vacaciones a Puerto Rico a los 6 años; “pero ahí no inició mi pasión por la fotografía”, sino más bien en el transcurso de los años y por el contacto con las artes como la pintura y el dibujo, que fueron las que determinaron su profesión.

“A mí me gustaba la pintura cuando era niño, desde chiquito yo sabía que quería ser artista porque me gustaba la historia del arte, esculpir, la pintura, no era muy bueno en la escuela y yo quería ser un artista, ese es mi talento”, contó.

A los 15 años dejó la escuela para viajar a Nueva York, lugar donde reside actualmente. Ahí encontró un espacio que lo acogió, sintió cómo era aceptado “porque les gustaba por quien yo era”. Más tarde retomó la escuela y fue aceptado en una preparatoria de arte de Carolina del Norte; aunque sus calificaciones eran muy malas accedieron a recibirlo por la calidad de su trabajo, “creyeron que era bueno”.

Fue en esa etapa en donde el también director pudo descubrir su amor a la fotografía. Una habitación escolar se convirtió en el estudio fotográfico de David, quien a su corta edad pudo lograr con poco presupuesto imágenes con un discurso y un sentido de proyección renacentista.

Él juega con la viveza de los colores, los atributos del ser humano, la escasez, la sexualidad y más elementos que le permiten variar con las ideas y la destreza mental para dar a conocer la sensibilidad del ser humano.

Aconsejó a los jóvenes desarrollar su talento que es la principal herramienta, porque permite utilizar las cosas que por naturaleza ya están ahí y que se pueden utilizar como recursos para construir y dar luz a nuevas propuestas.

“Pueden iniciar con los recursos que tienen y dentro de su propio ambiente, no necesitan tanto dinero para hacer imágenes y cosas que les guste”. Les propuso saber reconocer la vocación porque al identificarla explotas las habilidades, y “la encuentras cuando quieres ser feliz y quieres aportar algo al mundo”.

Si algo caracteriza al artista es su inclinación por el arte renacentista; eso responde a muchas de las fotografías en donde el retrata a los ángeles. Trata de “demostrar qué pasa cuando te mueres. Yo quería contribuir y decirle a todo el mundo lo que pensaba, qué es la muerte y qué sucederá después de ella. Yo quería dejar un legado y mostrar lo que yo siento, las ideas que yo tengo después de la vida y sobre la muerte”.

EXHIBE SU TRABAJO

David LaChapelle exhibe parte del trabajo que viene realizando desde hace una década en la exposición “Lost & Found”.

“La vida es un viaje, una travesía de muchos capítulos, y ahora estoy volviendo a mis orígenes trabajando en galerías. Hago trabajo comercial para revistas para poder financiar el trabajo que me gusta” y el que se podrá observar los próximos días.

La exhibición se presentará en el Instituto Cultural Cabañas. La idea, comentó el artista, es “rescatar la figura humana y hacer que no sea como una mercancía, lo logro al utilizar como recurso la fotografía analógica de color, negativos y otros aspectos”.

EXPOSICIÓN “LOST & FOUND”

Instituto Cultural Cabañas (Calle Cabañas 8)

Permanecerá hasta el 30 de julio del 2017

Costo: $70 entrada general, $45 turismo nacional con identificación, $20 estudiantes y maestros con credencial vigente

Martes a Domingo: 10:00 a 18:00 horas

(Martes entrada libre)

SOBRE EL ARTISTA

David LaChapelle ha trabajado con artistas como Madonna, Pamela Anderson, Elizabeth Taylor, Leonardo DiCaprio, Britney Spears, David Beckham.

Ha sido nombrado como una de las 10 personalidades más importantes en la fotografía en el mundo por American Photo.

Ha trabajado para la revista Vogue Italia, Vogue Francia, Rolling Stone, entre otras.

Ha expuesto su trabajo en Nueva York, Viena, Amsterdam, Bélgica, México.

Créditos como director: Cristina Aguilera, Jennifer López, Britney Spears.

