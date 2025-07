Melomanías: El blues inglés, del Groove al Hard Rock (II)

En el final de los años 40 y los 50, los sonidos del blues urbano de Chicago, Detroit y Memphis, comenzaron a ser más conocidos por la aparición de músicos como: John Lee Hooker, Muddy Waters, Willie Dixon, Howlin’ Wolf y Elmore James.

Dos casos aparte fueron: T-Bone Walker en Houston y B.B. King en Memphis, pues ellos comenzaron a incorporar sonidos del jazz al blues. De hecho B.B. King es considerado el creador del concepto de la guitarra líder, que ya es un estándar en las bandas de rock.

Al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, los músicos John Mayall y Alexis Korner, le daban más forma a los sonidos del blues y evolucionaban en su fusión con el jazz, que eran los orígenes de estos dos genios. Korner y Mayall son considerados los padres del blues inglés, cada uno por su lado creó su propia banda y desarrollaron más el sonido; pero su aportación más importante fue crear escuela, pues por sus bandas pasaron varios músicos jóvenes que después de participar con Mayall o Korner pasaban a fundar bandas que finalmente darían el paso siguiente de la creación del blues: el hard rock.

Alexis Korner, en 1961 fundó su banda: Blues Incorporated; entre sus primeros músicos estuvieron los siguientes jóvenes, antes de llegar a sus bandas definitivas: Charlie Watts (baterista de The Rolling Stones); Jack Bruce y Ginger Baker (vocalista y bajista de Cream); Graham Bond y John McLaughlin (fundadores de The Graham Bond Quartet, pionero del Mellotron y maestro de John Lord de Deep Purple), y varios más que ni siquiera necesitan explicación, como: Mick Jagger, Keith Richards, John Paul Jones, Robert Plant, Brian Jones y Eric Burdon, quienes después de tocar con él crearon bandas como: The Animals y Led Zeppelin.

Por otro lado, John Mayall con su banda: The Bluesbreakers, de la misma manera tuvo una constelación de estrellas entre sus filas, que igual estaban un tiempo, aprendían del maestro Mayall y migraban a crear bandas famosísimas; comenzando por el súper estrella guitarrista “mano lenta”: Eric Clapton, quien ya estaba fuera de The Yardirds y aún no fundaba Cream. Cuando Eric se fue en su lugar entró Peter Green, en el bajo ya tenían a John McVie y después en la batería llegaría Mick Fleetwood; estos tres músicos, pocos años después de conocerse con John Mayall, se reunirían para crear a Fleetwood Mac.

Por la batería de The Bluesbreakers también pasó un jovencito Aynsley Dunbar, quien formaría parte de The Jeff Beck Group, The Mothers Of Invention (Frank Zappa), Whitesnake y Journey, entre otras más.

La discografía de John Mayall, hoy en día, supera los 100 álbumes, desde 1965 hasta el día de hoy, pues este 2017 acaba de publicar su último disco.

La lista de genios que abrevaron de la escuela del estilo del blues jazzeado de John Mayall y de Alexis Korner es muy larga y podemos definir a este par de grandes como los padres del Hard Rock de los años 70 y 80.

Lamentablemente, Alexis Korner murió en 1984, a la edad de 55 años, pero en el festival Grooves & Blues, en nuestra Ciudad, el artista que cerrará el concierto será el gran jefe, John Mayall, que aún cuándo ya tiene 83 años, él sigue con un tren de conciertos y presentaciones envidiable: 46 conciertos en los últimos tres meses.

No hay que perder la oportunidad de disfrutar este festival, además de los grandes que vienen, esos jaloncitos semitonales de sus solos de guitarra terminan enamorando a cualquiera.

@jorgehhm

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .