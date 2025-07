Después de una minuciosa relectura y de una investigación bibliográfica sobre lo que se ha escrito sobre Inés Arredondo, el editor, ensayista y crítico literario Geney Beltrán Félix hace una selección de los mejores cuentos de la literata sinaloense para convertirlos en “Estío y Otros Cuentos”.

Se trata de una antología de colección editada por Editorial Océano que intenta llegar a nuevos lectores, aquellos que no se han sumergido en sus letras que ponen al descubierto lo “más sórdido, secreto, doloroso, incomprensible y vulnerable del ser humano”.

Para Geney, Inés Arredondo (1928-1989) no ha sido lo suficientemente explotada, a pesar de ser considerada una de las narradoras más sobresalientes de su generación.

“Algo que me dio mucho gusto fue que en la Feria del Libro del Palacio de Minería, en una mesa sobre cuento, Eduardo Antonio Parra dijo que Inés Arredondo era la más grande cuentista mexicana de todos los tiempos y la ponía por encima de Juan Rulfo, de Elena Garro; que acababa de releerla y que no le quedaba la menor duda de la vigencia de su obra, yo estuve muy feliz”, cuenta el editor en entrevista vía telefónica, quien comparte con la escritora el lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa.

Aunque Beltrán Félix no la conoció personalmente, sí fue su referencia desde la época escolar. Desde entonces la siguió y la adoptó, incluso siguió su ejemplo de abandonar su “terruño” como él se refiere a Culiacán, para ir a vivir a la Ciudad de México y dedicarse a lo que le gusta: escribir. Ahora su interés principal al publicar “Estío y Otros Cuentos” es lograr que no sólo los lectores especializados estudien y disfruten las historias de Inés Arredondo, también los más jóvenes, sobre todo porque los temas que suele abordar la escritora siguen estando vigentes como lo es la pareja, el deseo, el amor, el desamor, la seducción, los celos, la infidelidad, los hijos y el odio.

“…Me alegra poder decir lo que tengo que decir, antes de que me hagan olvidarlo o no entenderlo: yo maté a Mariana. Fui yo, con las manos de ese infeliz Anselmo Pineda, viajante de comercio; era yo ese al que Mariana buscaba en el cuerpo de otros hombres: jamás nadie la tocó más que yo; fui yo su muerte, me miró a los ojos y por eso ahora siento desprecio por lo que van a hacerme, pero no me da miedo, porque mucho más terrible que la idiotez que me espera es esa última mirada de Mariana en el hotel, mientras la estrangulaba, esa mirada que es todo el silencio, la imposibilidad, la eternidad, donde ya no somos, donde jamás volveré a encontrarla…”, es un extracto del cuento Mariana, escrito por Inés Arredondo y que es integrado en esta publicación.

“Esta antología es una propuesta para nuevos lectores que surge de una acercamiento de mi parte como crítico literario, escritor, a una autora que recibió el aplauso de la crítica que fue premiada, pero que en realidad no se ha logrado instalar en la cercanía de los lectores; sigue siendo una autora más aun del interés de los lectores especializados y ella como una de las grandes tiene una particularidad, y es que fue una autora muy rigurosa con su escritura, con una conciencia crítica que la llevó a publicar un libro de cuentos por década, es una escritura muy rigurosa, muy pulida y muy profunda”, agregó Beltrán Félix.

Inés Arredondo pertenece a la generación de la Casa del Lago, la cual se caracterizó por el olvido de los sentimientos nacionalistas al escribir, para dar cabida a expresiones literarias mucho más universales. Fue la única mujer de esa generación integrada por Juan García Ponce, José de la Colina, Juan Vicente Melo, Salvador Elizondo y Tomás Segovia. Con este último estuvo casada y tuvo tres hijos.

“Creo que los que se acerquen a sus cuentos no van a quedar defraudados, van a descubrir a una nueva autora en su mundo literario y les va a proporcionar una experiencia de imaginación, de sensibilidad, de conocimiento sobre el alma humana que les va a impresionar”, agregó el crítico.

¿QUIÉN ES INÉS ARREDONDO?

Nacida en Culiacán, Sinaloa, Inés fue profesora, conferencista, ensayista y una de las narradoras más sobresalientes de su generación. Su obra cuentística quedó plasmada en tres libros: La Señal, Río Subterráneo y Los Espejos; ha sido traducida al inglés, alemán, holandés y hebreo. En 1979 recibió el Premio Xavier Villaurrutia.

¡BÚSCALO!

Estío y Otros Cuentos

Selección y prólogo: Geney Beltrán Félix

Editorial Océano

192 páginas

