Elementos que construyen el activismo social

Una ciudad activa no solo es cumplir con el quehacer cotidiano, este desplazamiento se manifiesta de diferentes maneras, uno de ellos: el movimiento punk, tema del que parte el artista Israel Martínez para completar su exposición ex profeso para el Ex Convento del Carmen.

Será este jueves cuando las 15 piezas que conforman la exposición vean la luz después de un trabajo de dos años que realizó Martínez, un artista visual que basa su trabajo en elementos observables, espaciales y performativos.

Israel es un hombre que desde adolescente tuvo una inclinación y un interés hacia el movimiento punk; platicó que del año 91 al 97 fue militante del movimiento en Guadalajara, razón por la que expondrá “Nunca escuchas lo que te digo”, exhibición inspirada en sus experiencias y trabajos recopilados, pero con una visión más aguda que le permite reconocer la importancia de dicho movimiento, sobre las manifestaciones y los cambios sociales que se han declarado en la ciudad.

“El punk a nivel mundial ha sido un catalizador de actitudes rebeldes, resistencia, señalización y rabia, y es por eso que el movimiento ha ido en muchas generaciones. El punk es muy punzante, y en mi exposición es un punto de partida, pero cuenta con más elementos estéticos y filosóficos”.

La exhibición tiene como detonante el punk, pero de él se desprende y da camino para hablar y reflexionar sobre urbanismo, sociología, comunidad y colectivismo; se conforma de distintos soportes: gobelino, tapiz de gran formato, videos, serie fotográfica, texto.

De ellos, el más representativo para el artista es “Punk contra el sistema”, pieza medular para articular la exposición. “La imagen que tiene este gobelino es una de los primeros aires en Guadalajara, uno de los primeros conciertos punk”.

La exposición está bañada, como lo dijo Martínez, de nostalgia y emotividad, con la que “pretendo que la gente reflexione sobre las cosas que le gustaba o le emocionaba en el pasado para poder tomar de ellas lo mejor y tener un pensamiento crítico sobre la crisis del presente, es decir, que esos elementos del pasado permitan al espectador confrontar con mayor rabia y energía lo que sucede política y socialmente”.

En paralelo a la exposición se realizarán un par de actividades. Los domingos 16, 23 y 30 de abril a las 11:00 horas se llevará a cabo el Ciclo Tour (Vía Recreativa); el 28 de abril a las 20:00 horas se realizará un concierto de Pull Jazz y Punk Rock, mientras que el sábado 20 de mayo a las 12:00 horas una conferencia sobre las temáticas antes mencionadas. La segunda y tercera actividad se desarrollarán en la misma sede de la exposición.¿Moda o movimiento?

“Nunca escuchas lo que te digo”

Hasta el 28 de mayo

Ex Convento del Carmen (Avenida Juárez 638)

Entrada gratuita

