Melomanías: The Three Kings, Maestros del Blues (I)

Reyes del blues hay muchos, depende de qué época queramos explorar, desde los considerados iniciadores del género en la década de los 40, como: “Blind” Lemon Jefferson, T-Bone Walker o John Lee Hooker; hasta los monstruos del blues que tomarían por asalto la escena musical del Reino Unido en los años 60 y partiendo de sus raíces bluseras, generarían la transición hacia el Hard Rock, tales como: Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck o Keith Richards; entre estos dos extremos de la historia, encontramos a un trío de guitarristas que además de ser todos guitarristas consumados del blues desde los años 40, también tienen en común su apellido, ya sea el real o el de su nombre artístico, King, por lo que son conocidos como: The Three Kings.

El primero, Albert King, nacido Albert Nelson en 1923 y apodado: The Velvet Buldozer, por su gran tamaño; se hizo famoso por su cover de estilo blues de la canción originalmente de R&B: “Born Under A Bad Sign”, escrita por William Bell y Booker T. Jones. Además era reconocido por su guitarra Gibson Flying V, uno de los primeros modelos de estilo modernista, fabricados en 1958, y también por ser zurdo y tocarla sin voltear el encordado.

Luego, Freddy King, quien nació en 1934 y lo apodaban: The Texas Cannonball, fue uno de los pioneros del solo de guitarra, clasificado en el número 15 por la revista Rolling Stone en su listado de los 100 mejores guitarristas de toda la historia y una influencia definitiva en los músicos ingleses que ya listamos arriba, y en muchos americanos, como Stevie Ray Vaughan.

Y al final, el definitivo Rey del Blues, el más reconocido de los tres Kings, el grandísimo B.B. King. Nacido en 1925, de nombre Riley Ben King. Se le atribuye la creación no sólo del concepto de los solos de guitarra en una canción, sino por ser el primer guitarrista líder de una agrupación que logró crear un estilo en el sonido de su guitarra y sus requintos que fácilmente permitían identificarlo, por el uso tan único que hacía de las escalas, por crear sus solos con dos cuerdas y generando dos voces y finalmente por su uso del vibrato, lo que a final de cuentas hizo que fuera inconfundible.

B.B. King fue uno de los primeros guitarristas de blues en incorporar e integrar los sonidos del jazz, el swing y hasta el pop a sus melancólicas piezas de blues. En todas sus grabaciones y presentaciones siempre incluye una sección de vientos, con saxofón, trompeta y trombón, al más puro estilo de las Big Bands, para lograr un adecuado acompañamiento a su sonido tan característico.

Huérfano desde los 9 años y criado por su abuela materna, B.B. King desde muy pequeño formó parte de un coro góspel, que es la música religiosa que se toca y canta a la fecha en muchas iglesias americanas y que tiene mucha influencia del Soul y del R&B.

Cuenta la leyenda que fue Bukka White, otro guitarrista pionero del blues y primo de su madre, quien le regaló su primera guitarra a sus 12 años, y además se dice que fue este tío quien por primera vez lo llevó a Memphis, sólo por unos meses, pero en esta ciudad comenzaría la carrera de este grandísimo guitarrista de blues.

The Beatles, en voz de John Lennon, le hicieron un pequeño homenaje, mencionando su nombre en la letra de su corta canción: “Dig It”, incluida en su álbum y película: Let It Be.

Continuará…

