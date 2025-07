Rincón de Almadia: Cuartos para gente sola, de J. M. Servín

(Fragmento)

Yo, al teléfono. Marcando un número del que nunca ob­tengo respuesta. Yo, de regreso a mi cuarto por unas es­caleras metálicas y herrumbrosas que hacen resonar mis pasos en el silencio de la noche como pequeñas bóvedas cerrándose detrás.

Alquilo un cuarto fuera del centro de la ciudad. Vivo ahí desde hace apenas cuatro meses. Está lejos de los si­tios que suelo frecuentar, pero lo prefiero a los hotelu­chos ruidosos y malolientes que todavía abundan en los barrios viejos.

Me angustian cuando no estoy de humor para pasar por alto su humedad continua y el aire que parece revivir a los casi fiambres que deambulan por pa­sillos, cuartos y calles. Es como si la condensación de lo rancio y la naftalina los oxigenara. No me es difícil cam­biar de hospedaje.

Sólo tengo una pequeña caja de libros que robé a mi padre: novelas que me habían gustado porque hablaban de mundos diferentes al mío, un male­tín con ropa y un televisor de bulbos medio destartalado que conseguí a buen precio con el administrador del último hotel donde residí. Le funcionan sólo dos canales, no necesito más de lo mismo.

Miraba una película sin atender a la trama. Divagando más bien, presto a captar cualquier ruido extraño que me evitara sostener una idea fija sobre mí mismo o acerca de lo que aparecía en pantalla. Era una historia con Glenn Ford, donde él hace de maestro de estudiantes pobretones con tendencias criminales.

Era la cuarta vez que veía esa película en un año: el final me molestaba porque gracias a los consejos del profesor y los remordimientos de un negro, daban la espalda a su líder, Vic Morrow. Sin em­bargo, no cambié de canal, no tiene caso ver las películas a medias.

Dejé el televisor prendido y me levanté de la cama para mirar por la ventana. No era mucho lo que se podía ver. La zona, poco transitada, carecía de buena iluminación excepto por un anuncio que a lo lejos me invitaba todas las noches a conocer el mundo Marlboro. La luz me per­mitía adivinar a lo lejos una especie de hondonada que iba a dar a las vías de tren cercanas. No me explico cómo es que hay rieles en un sitio donde nunca pasa el tren.

No es que me sintiera fastidiado, pero sí inquieto e indeciso sobre qué hacer mientras me daba sueño y me abandonaba a la inconsciencia para ir otra vez a traba­jar. Entro muy temprano, a las seis, y salgo a la una de la tarde con la espalda adolorida, sediento y con muchas ganas de descargar el coraje que no alcanzo a exprimir trapeando pisos y limpiando vidrios bajo la custodia de un supervisor. Al tipo le gusta su puesto y lo cubre con ­eficiencia.

Él sabe que yo no lo tolero, pero nunca se mete conmigo porque también sabe que no me interesa el tra­bajo. Cumplo acumulando rabia silenciosa y acechante en busca de su oportunidad. He trabajado en esas ofici­nas por algunos meses. No sé qué me tiene ahí, hay algo dentro de mí que me pide aguantar un poco, aunque casi siempre sale ganando un deseo de botar todo a la mierda.

Sin embargo, a mis ganas las desanima mi despilfarro de energía. Paso jornadas enteras vagando con la imagina­ción, recorriendo el edificio hasta verme fuera de él. Re­húyo de obligaciones extras con mi silencio desafiante. De vez en cuando me escapo para caminar por las calles cercanas, tratando inútilmente de contener dentro de una frágil burbuja alguna historia que no me haga reco­rrer la misma ruta. Incluso esbocé varias en sobrantes de papel que recogía en las oficinas.

Pero el contenido de esa burbuja de historias sin pies ni cabeza reventaba antes de que yo llegara dispuesto a darle vida después de fumar tendido en la cama. Las ideas no eran ya mías, sino pro­ducto de una carga pesada que me obligaba a garabatear en mi mente actos que no tenían lugar en ningún lado. Un burro transportando agua en el desierto. Era como querer componer una sinfonía sin siquiera saber solfear. Nada tan deprimente como la luz de unas oficinas. Seca y mustia. Incluso huele a falso orden, a deberes sistemá­ticos, a toneladas de tinta y papel que terminan reciclados para limpiar el culo de lambiscones pendientes de poner el pie a quien tenga un poco más que ellos de materia gris. Cuánta jactancia de mi parte.

