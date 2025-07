Aventureros al servicio del Imperio: los príncipes de Salm Salm (II)

Expulsada de Querétaro, Agnes Leclerc marchó de nuevo a San Luis Potosí. Allí se encaró de nuevo con el bondadoso José María Iglesias, a quien le pidió una nueva cita con Juárez. Iglesias le dijo que regresara al palacio de gobierno hacia las cinco de la tarde. Aunque el presidente oaxaqueño sabía muy bien que la princesa era la autora de los planes de fuga de Maximiliano, la recibió.

Con serenidad, Juárez le explicó a la princesa que ella tendría que quedarse en San Luis, bajo vigilancia. Atropelladamente, Agnes le interrumpió: volvió a rogar el perdón para el archiduque y para Félix. El presidente le dijo que no se preocupara por su esposo. En cuanto a Maximiliano, nada se podía hacer.

Agnes había llegado a San Luis hacia el 16 de junio, para enterarse de que el embajador prusiano, el barón Magnus, también había abogado infructuosamente por Maximiliano. Obtuvo, eso sí, que el fusilamiento se postergara tres días. Pero Agnes compartió el estado de ánimo de todos los que en Querétaro acompañaban al archiduque: tres días de vida, sin esperanza de indulto, no era sino una crueldad innecesaria que alargaba el dolor de la inminente ejecución.

Terca, la princesa Salm Salm decidió porfiar e insistir hasta el final. Un día antes del fusilamiento de Maximiliano, logró que Juárez la recibiera de nuevo. Eran las ocho de la noche cuando Agnes Leclerc se presentó de nuevo ante el presidente.

Nuevamente rogó por el indulto. Juárez respondió: no accedería y, además, no prolongaría el sufrimiento del austriaco: Maximiliano moriría en la madrugada del día siguiente.

Agnes tuvo un arranque: “Temblando en todo el cuerpo y sollozando, caí de rodillas y rogué con palabras que salían de mi corazón… el presidente quiso levantarme, pero yo me abracé convulsivamente a sus rodillas y no quise soltarlas hasta que me hubiese prometido su vida [de Maximliano]… Vi que Juárez estaba conmovido, pero me dijo con voz suave, triste: ‘me causa pena, señora, verla de rodillas ante mí, pero si todos los reyes y reinas de Europa estuviesen en su lugar, no podría preservar su vida. No soy yo el que la toma, es el pueblo y es la ley…”.

A la mañana siguiente, por telégrafo llegó la noticia del fusilamiento de Maximliano. Solo hasta principios de julio de 1867, las autoridades mexicanas permitieron a Agnes regresar a Querétaro a reunirse con Félix y su querido Jimmy.

Y aunque la princesa publicaría sus testimonios de aquellos días, es cierto que en esas memorias se autodescribió como una heroína abnegada, decidida a todo por salvar a Maximliano.

Lo cierto es que el interés de las posibles ganancias y recompensas que les proporcionaría a los Salm Salm el salvamento del archiduque, constituyeron un motor poderosísimo para todas sus intrigas y conspiraciones, y si las autoridades mexicanas no le aplicaron un castigo importante por intentar sobornar a los guardianes del Habsburgo, fue porque, siendo ella estadounidense, lo que menos necesitaban los republicanos era un incidente con Washington.UNA VEZ MÁS, UN FINAL INFELIZ

Como ocurrió con todas las parejas que vieron sus vidas entremezcladas con la historia del segundo Imperio Mexicano, la de los príncipes de Salm Salm tampoco tuvo una vejez larga y dichosa. Regresaron a Europa, donde se corrió la voz de todos sus intentos por salvar la vida de Maximiliano. El asunto no les redituó sino en prestigio y fama pública que, para la singular pareja, no era un mal saldo.

Las tensiones geopolíticas, que se convirtieron en la guerra francoprusiana, arrastraron el destino de los Salm Salm. En 1870, Félix se incorporó al ejército del Rin, que se enfrentaría a las tropas francesas. Agnes realizó unos apresurados estudios de enfermería para acompañarlo en el frente, e incluso consiguió permiso para ir en el vagón hospital que seguía al ejército. Cuando Félix se enteró, no solo se opuso, sino que arregló que Agnes fuera enviada lejos del campo de batalla, nombrada jefa de enfermeras de la Armada.

El 18 de agosto de 1870, Félix de Salm Salm fue mortalmente herido en combate. Recibió un tiro en el pecho, y murió tres horas después. Agnes, su princesa, no pudo llegar a tiempo para decirle adiós. Le entregaron, con el cuerpo de su esposo, una carta escrita por él antes de la terrible batalla de Gravelotte y en la que Félix le dejaba una despedida que ya sonaba a definitiva:

“En una hora comienza la gran batalla. Quiera Dios que podamos volver a reunirnos, pero si muriese, querida Agnes, te pido que perdones todas las penas que te he causado y que creas que te he amado siempre y que llevo conmigo a la tumba ese único amor. Mi hermano cuidará de ti. Consérvame en el alegre recuerdo. De todo corazón, tu esposo que te ama cordialmente, Félix. (Besos al pequeño Jimmy). En el campo de Metz, el 18 de agosto de 1870”

Agnes se sobrepuso a su pena, y continuó en las tareas de enfermería de la guerra francoprusiana. Incluso, el káiser Guillermo I la condecoró por los servicios prestados. Publicó en 1876 sus memorias, “Ten years of my life” (1862-1872), donde contó muchas de sus aventuras, entre ellas su odisea mexicana. En sus páginas, quedó claro lo que fue el sino de su vida: el amor por el riesgo y la aventura, y la audacia puesta al servicio del emperador.

