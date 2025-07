El ballet de Isaac Hernández gana premio Olivier Awards

El English National Ballet, encabezado por el bailarín mexicano Isaac Hernández como único ‘Lead Principal’ (Bailarín Principal), fue galardonado con el prestigioso premio Olivier Awards 2017 en la categoría de ‘Logro excepcional en la danza’ (outstanding achievent in dance), en celebración que se llevó a cabo en el histórico teatro ‘Royal Albert Hall’ el domingo nueve de abril en Londres.

Los ‘Olivier Awards’ son los premios más respetados y prestigiosos de Inglaterra en el ámbito de las artes escénicas, industria creativa y el teatro.

Son una deslumbrante celebración a lo más sobresaliente, brillante, talentoso y creativo que se ha presentado en los teatros más importantes de Inglaterra. Conmemoran a los artistas, actores, actrices, compañías, obras y productores más sobresalientes de la temporada, reconociendo sobre todo la calidad artística de las propuestas.

Los prestigiosos premios comenzaron en 1976 como La Sociedad de ‘West End Theatre Awards’, convirtiéndose en los Premios ‘Laurence Olivier Awards’ en 1984’, en honor al actor y director británico del mismo nombre, catalogado por ciertos críticos como el más grande actor del siglo XX. Trabajó a lo largo de su vida en 120 obras teatrales, 60 películas y 15 series de televisión.

La compañía británica, que estuvo nominada en dos categorías distintas (al ‘Logro excepcional en la danza’ y a la ‘mejor nueva producción de danza’), ha sido brillantemente dirigida por la bailarina española Tamara Rojo, quien es la Directora Artística y bailarina principal de la misma. Desde que asumió como Directora Artística, el English National Ballet ha conseguido importantes logros a nivel internacional y en Inglaterra, con propuestas artísticas visionarias, innovadoras y de altísima calidad que le han merecido a la compañía, elogios por los medios de comunicación más importantes de Inglaterra como The Guardian, The Evening Standard, The Telegraph, The Stage, The Times, Independent, entre otros.

El English National Ballet se sitúa en la actualidad como una compañía referente en el mundo de la danza internacional, logrando revolucionar el ballet en Inglaterra, manteniendo relevante y atractivo el ballet para el público actual y posicionándose como una de las mejores del mundo.

