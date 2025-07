Melomanías: Cartel de Santa, maestros del rap y la irreverencia poética (I)

Seguiremos contándoles sobre los participantes del Revolution Fest; ya sabemos que lo cerrará Zoé, y el festival incluye a muchas bandas locales y de otros países, pero antes de que llegue el momento final, habrá 4 agrupaciones que tocarán previo a Zoé, y que por su orden de aparición en el line up del festival, se entiende que son las mejores, pues junto con Zoé son el Top 5 del Revolution Fest.

Estos grupos nos ofrecen géneros distintos, primero: Die Antwoord (traducido como “La Respuesta” en Afrikàans, idioma oficial de Sudáfrica) banda que ofrece un estilo llamado rap rave, mezcla entre rap y electrónica; luego, 2 más de música electrónica: Galantis y Richie Hawtin (a.k.a. Plastikman) y la cuarta es Cartel de Santa, una banda regiomontana que se ha convertido en la más popular y líder indiscutible del rap mexicano actual.

Cartel de Santa hoy es un dueto y está conformado por MC Babo o solo Babo, nombre artístico de Eduardo Dávalos de Luna, y Mono, Monoplug o Rowan Rabia (su nombre real es Román Rodríguez). Originalmente fueron parte de la agrupación: DJ Dharius y DJ Agustín.

Esta banda nació en momentos en que el rap mexicano estaba muy alicaído, tras la desaparición de Control Machete, por lo que había un gran hueco en la escena musical y desde su primer disco, de nombre homónimo, Cartel de Santa, publicado en 2002, simplemente se convirtieron en un éxito de la noche a la mañana.

Pudiera ser tema de un profundo análisis que nos permitiera explicarnos las causas psicológicas y sociales que generen que un segmento del público disfrute con los temas agresivos, sexuales y violentos tocados por esta controversial banda, y aún más con el lenguaje y la forma, pero desentrañar la parte social no nos corresponde; lo que sí nos corresponde es compartirles que las canciones de Cartel de Santa y su canal de You Tube tienen miles de seguidores, quienes disfrutan el estilo de esta agrupación.

Para no caer en eufemismos, mejor les compartimos el texto completo de la primera canción de su primer disco: “Intro”, para que entiendan a qué nos referimos; esta pieza nos recuerda de manera inevitable el inicio de la película Pulp Fiction y el discurso de Honey Bunny, para anunciar e instruir a los comensales presentes de que eso era un robo.

Sin mayor preámbulo, pasemos a la letra: “Advertencia: El contenido del siguiente programa puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio, se recomienda discreción, si usted no está dispuesto a escuchar palabras altisonantes tales como: Pendejo, Puñetas, Cabrón, Verga, Puta, Chinga tu Madre, Putazos, Chingón, Joto, Mamón, Pinche y demás sarta de chingaderas... ¡APAGA EL PINCHE PUTO ESTÉREO Y METETE UN PEPINO POR EL CULO! Gracias”.

En uno de sus mayores éxitos de ese primer álbum, en la pieza “Todas mueren por mí”, hay que reconocer la poesía de su letra: “Hímenes destrozados, convertidos en abismos/así es el carilindo, en la cama causo sismos”; y en general en sus letras reconocemos el uso de la aliteración, herramienta básica del rap, que es la repetición de los sonidos finales de las palabras en un mismo párrafo, del tipo: “mi mamá me mima”, o en el caso de Cartel de Santa: “Hey, cheka Wey, no son de Monterrey, son de Santa”.

En contraste, en su pieza: “La Pelotona”, simplemente logran enamorar, al decir: “Cuando estoy contigo, cada día es alegría/pero lejos de ti, me sumerjo en la agonía” y “el viento me acaricia y me recuerda tus manos/ la brisa de la noche me hace pensar en tus labios”.

