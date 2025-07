Rincón de Almadía: ¿Te veré en el desayuno?

Tenía la taza de café en la mano, un café insípido que, por extrañas razones de la física, humeaba a pesar de estar tibio. Junto a la taza su pluma fuente, quieta, dispuesta a comenzar la tarea de firmar facturas y oficios a lo largo del día. Más allá de la pluma la fotografía de una actriz, protegida con un marco de aluminio. Una imagen que había despertado comentarios positivos entre sus compañeros e incluso le había valido la sonrisa del licenciado Otilio Fuentes, una imagen que él prefería a la clásica fotografía familiar y a la mayoría de objetos que además de los utensilios de trabajo decoraban y daban vida a los escritorios de la sucursal Fonacot.

Esa tarde Ulises meditaba en las posibilidades que tenía de ascender. Algún día los que se encontraban en puestos superiores, el contador Jiménez o el subgerente Gurrola, se descuidarían y entonces, simplemente, como los tejidos nuevos suceden a los viejos, él ocuparía su lugar; no se trataba de poseer un talento singular ni de hacer alardes retóricos sino de estar en el lugar preciso y saber esperar, cavilaba UlisesFigueroa, absorto en su filosofía, sentado frente a un escritorio de lámina fría y cajones semivacíos: su escritorio, el primero después de tantos años de vagar por empleos inútiles y de ser siempre el último de la fila, de comer tacos de canasta y un refresco mientras, recargado en una pared, veía pasar los flamantes autos de los jefes de departamento, de los gerentes que sólo se paraban dos horas en la oficina y cobraban diez veces más que cualquier empleado de mostrador.

Su escritorio representaba la única piedra en el río, el apoyo que requería para saltar a la orilla y luego correr hacia una vida mejor. Un escritorio particular significaba, sin duda, un paso importante para poder, en el futuro, regentear la oficina a sus anchas. Una vez colocado nadie le prohibiría fumar ni subir el volumen de su pequeña televisión, ni usar tenis los sábados por la mañana cuando la oficina se encontraba cerrada a los clientes y los empleados del departamento de contabilidad tenían la obligación de rendir cuentas al administrador en turno. Ulises se levantó de su silla y dio un breve paseo alrededor de los escritorios vecinos, se aproximó lo más que pudo al apartado del licenciado Otilio Fuentes y luego volvió sobre sus pasos. Era su estilo, su manera de relajarse, moverse un poco mientras los otros continuaban con las narices hundidas en los montículos de facturas y memorándums.

Un paseo breve al que sus compañeros se habían acostumbrado prestándole cada vez menos atención; después de todo cada uno era dueño de sus propias manías y nadie, por muy discreto que fuera, podríaocultarlas durante ocho horas seguidas. “Yo creo que tiene almorranas”, había dicho en cierta ocasión Raquel Urbina, una de las empleadas de mostrador a quien Ulises prefería no enfrentar. “Aquí cada loco con su tema”, opinaba a su vez la flaquita Susana Olvera, encargada de certificar la autenticidad de los documentos que los aspirantes a un crédito entregaban en el mostrador. Una vez revisada minuciosamente, Susana enviaba la documentación al departamento de crédito. “Tengo buena mano, nadie se podrá quejar, además siempre les doy su ayudadita.” –Siéntate, Ulises, el que se va a la villa… –le dijo Susana, dientes afuera, algo melcochosa. –Deberían de encadenarnos al escritorio y soltarnos para ir a comer –respondió Ulises. ¿Era eso una especie de queja? Se palpó la barbilla mientras examinaba los zapatos de tacón bajito que Susana colocaba a un lado de sus pies. ¿Qué caso tenía preferir esa clase de zapatos si de todas maneras, al llegar a la oficina, se despojaba de ellos? A él le seducían los zapatos de tacón alto, las medias de nailon y también las faldas usadas un poquito arriba de la rodilla: combinación que regularmente le provocaba un ligero cosquilleo en los testículos.

Susana no usaba una cosa ni otra y por lo tanto no podía ser considerada mujer, deducía Ulises, para quien los espectaculares y carteles de medias representaban el punto más cercano que podía tener un hombre con el erotismo. “Lo único femenino que nos ha quedado de las mujeres son las medias y los tacones”, concluía observando asqueado la triste figura de Susana Olvera.

–¿No te gustan los zapatos de tacón? –preguntó él, dizque abúlico. –Cómo crees, Ulises; me canso mucho. Además, a mi esposo no le gusta que salga a la calle con tacones. Ya sabes, una vez que te casas ya ni en eso te dejan decidir. –Pobre de ti. –La verdad es que tampoco me quejo. Cuando tenía que decidir me costaba mucho trabajo. Además, ni que tuviera tanta ropa, sólo tengo dos pares de zapatos. –¿Y medias?, ¿no te deja usar medias tu marido? –Sí, claro que sí. Lo que pasa es que se rompen y tienes que estar gastando todos los días. No estamos para eso, Ulises, o comes o te pones medias. –No son tan caras, hay Cannon y Dorian Gray por veinte pesos. –Con veinte pesos compras cuatro litros de leche. –También puedes usar tobimedias. –¿Para qué? En la antigüedad no se usaban medias de nailon y nadie se moría por eso. “Me importa un carajo la antigüedad –dijo para sí Ulises–, mi mujer usará medias y zapatos de tacón, como la esposa del licenciado Fuentes, como cualquier mujer que quiera gustarle a su hombre, no como Susana Olvera que a sus treinta años, por más que le busque, ya no tiene remedio”.

Volvió a su lugar y luego de limpiar el marco del retratero con el pulgar húmedo, repasó la lista de los créditos aprobados. Un refrigerador, una sala de tres piezas, una televisión, apellidos, nombres propios que para él sólo significaban ansiedad y pobreza. Él mismo había sido sujeto de crédito varias veces; Susana también; cada uno de los trabajadores de la oficina había podido comprar un mueble o un aparato doméstico en abonos y a un precio poco considerable. No podía creerlo, ¿cómo podía aceptar que las piernas flacas color de leche de Susana Olvera hubieran podido excitarlo? Sólo había que observar esos zapatos mal boleados, de correas ajadas, feos, olvidados allí junto a sus pies, para descartar que se trataba de una verdadera mujer. Entonces, ¿por qué razón lo acometía ese estúpido hormigueo en los huevos? ¿A qué se debía que una sensación casi eléctrica recorriera toda su piel?

