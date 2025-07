Cuento: Labios nocturnos

A la anémica flama de una vela se dolía de los ayeres que se habían tatuado en sus ojos grandes,como lagos congelados, que resaltaban de su delgado cuerpo de pálida piel. Frente al espejo buscaba reconocerse en su reflejo donde sólo encontraba el de él. Su propio rostro había desaparecido. Ahora sólo lo veía a él, ella se quedó sin ella. Se arrancaba los besos que en pedazos de carne caían al suelo entre los escombros del pasado. Se arrancaba los te quiero, los eres mi vida; que envueltos en sangre se llevaban las caricias, también su sonrisa; la misma sonrisa culpable de que él se le acercaraun día y le dijera que era hermosa, que le gustaba. Maldita sonrisa, imán de penas…Hay verdades temporales que inevitablemente se convierten en mentiras. Lloró frente al espejo, lloró su perfume, lloró los paseos de la mano, lloró las noches de abrazo, de calor… Se tocó la boca adolorida y reseca, hacía algunas mañanas del último beso, sobre todo noches, tantas noches. ¿Y si me quedo sin boca, cómo lo volvería a besar? ¿Y si en el sueño volviera? ¿Si me quisiera mientras duermo?¿Si me quiere mientras lo imagino que aún me quiere y que me da su sangre, que perfuma con su sudor estos senos que hierven por su tacto como cuando me hacía suya? Si volviera…Se dijo así misma al estar peinando su largo cabello como su desvelo. Todo es posible; se imaginaba. Apagó la vela, el reflejo desapareció en lo negro del espejo. Desnuda, se acostó entre sábanas viejas y sobre una cama de madera, destartalada. Vendrá. Se volvió a decir como cada noche cuando cerraba los ojos…

