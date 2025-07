Melomanías: The Cure, desde su concepción hasta su nacimiento (I)

El pueblo de Crawley, en la región de West Susex, Inglaterra, en los años 70, sólo tenía una única tienda de discos, y es ahí en dónde la historia de esta grandísima agrupación comenzó.

Por una más de esas extrañas casualidades de la vida, en la secundaria coincidieron cinco quinceañeros, quienes crearon su primera banda: The Obelisk, formada por: Robert Smith (piano y voz), Michael Dempsey (guitarra), Laurence “Lol” Tolhurst (batería), Marc Ceccagno (guitarra líder) y Alan Hill (bajo); su intención original era hacer algunos cóvers de canciones de David Bowie, Jimi Hendrix y Alex Harvey, y su mayor logro fue tocar en el fin de curso de 1973. A pesar de su cortísima vida, con esta banda, la semilla estaba sembrada.

Fue hasta el inicio de 1976 en que estos chicos retomaron su intención, y su base de operaciones era la tienda de discos: L & H Cloake, en donde trabajaban tanto Janet Smith, hermana de Robert, como su novio, el guitarrista Paul “Porl” Thompson y el vocalista Martin Creasy.

Robert Smith, quien había decidido pasarse a la guitarra, estaba en busca de integrantes para completar su banda: Malice, pues su amigo Marc Ceccagno los abandonó para fundar otra banda de fusión jazz rock, llamada Amulet; entonces, invitó a Martin Creasy (voz), “Porl” Thompson (guitarra), Michael Dempsey (quien cambió al bajo) y “Lol” Tolhurst (batería).

Al inicio de 1977, Creasy decidió dejarlos, momento en que Tolhurst sugirió un cambio de nombre a: Easy Cure; poco después, llegó Peter O’Toole a tomar la voz. Esta alineación fue lo suficiente estable como para grabar su primera maqueta y tocar en clubes y pubs locales. Robert Smith envió estas primeras grabaciones a un concurso de la disquera Ariola Hansa Records, y ganaron el primer premio: un contrato para grabar su disco.

En 1978, O’Toole repentinamente decidió irse a vivir a un todavía incipiente nuevo país: Israel, y en ese momento Robert Smith decidió encargarse él mismo de la voz. Tenían ya el plan de grabar su primer sencillo: “Killing an Arab”, canción de Smith, tomada de la trama de la novela “El Extranjero” de Albert Camus, pero la disquera no estaba contenta con esta canción por lo que les propuso que se convirtieran en una banda de cóvers; la banda Easy Cure decidió mejor terminar esta relación contractual, por lo que ese sencillo nunca se publicó.

A la mitad del año, por conflictos sobre la dirección artística del grupo entre Robert Smith y “Porl” Thompson, este último decidió irse, por lo que decidieron mantenerse como trío, situación que aprovechó Robert para recortar el nombre de la banda, a un simple: The Cure.

Con recursos propios, grabaron una maqueta que enviaron a varias disqueras. Chris Parry, un buscador de talentos para Polydor que estaba fundando su propio sello discográfico, Fiction Records, les respondió y en septiembre de 1978 por fin llegó el anhelado contrato de grabación.

Ese mismo diciembre publicaron su primer sencillo: “Killing an Arab”, y en enero de 1979 nos entregaron su álbum debut: Three Imaginary Boys. Sin embargo, Robert Smith no estaba muy contento con Chris Parry, porque a su juicio el disco no representaba el sonido que The Cure transmitía en vivo, haciendo un álbum oscuro y que la crítica y el mismo Smith, juzgaron como vacío y sin sentido.

Su primer sencillo generó, además, protestas del mundo árabe, por su supuesto mensaje racista y violento, por lo que en su segunda edición tuvieron que poner en portada una calcomanía explicando el verdadero sentido de: “Killing an Arab”.

