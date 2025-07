Melomanías: The Cure, desde su concepción hasta su nacimiento (II)

En su primer disco, el sonido de The Cure era catalogado como dark wave o post-punk, que en general significa un punk musicalmente menos agresivo, pero más oscuro y con letras sobre temas más existenciales. Fue recibido por la crítica especializada con mensajes extremistas, que no les auguraban futuro alguno.

Sin embargo, el siguiente paso para The Cure, fue salir de gira por Reino Unido, junto con la banda Siouxsie & The Banshees; el guitarrista de esta agrupación, John McKay, casi al inicio de la gira renunció, y Siouxsie Sioux, la vocalista y líder, le pidió a Robert Smith que tocara la guitarra con ellos hasta terminar la gira. Esta experiencia marcó a Robert, pues él mismo ha comentado que tocar la música de Siouxsie le gustó más que tocar su música, por lo que esto generó una modificación en el sonido de The Cure para futuras grabaciones.

Al terminar esta gira, en octubre de 1979, su bajista Michael Dempsey decidió dejarlos porque dijo: “Robert ha elegido un camino musical para la banda que me parece muy oscuro” y ya tenía diferencias tanto con Lol Tolhurst como con Robert Smith. Dempsey partió a tomar el bajo de la banda Associates y eventualmente formaría parte de Roxy Music, pero su lugar fue tomado por un gran bajista que venía precisamente de la escena más oscura del punk: Simon Gallup, quien por su impresionante talento se convertiría en una pieza fundamental para el sonido de The Cure y le aportaría al bajo una personalidad propia.

En 1980 reeditaron su disco Three Imaginary boys, para los Estados Unidos, pero publicado con el nombre: Boys Don’t Cry, e incluyendo diferentes canciones en comparación con la versión inglesa, entre ellas el primer sencillo, “Killing an Arab” y la canción homónima, “Boys Don’t Cry”, que no estaban incluidas en el álbum debut.

Robert estaba muy decepcionado por su primer disco, pues nunca tuvo el control creativo, por lo que para su siguiente álbum decidió hacer, ahora sí, el primer LP realmente hecho por The Cure: Seventeen Seconds, considerado su trabajo más personal y un verdadero hito del género post-punk.

Él mismo cuenta que tras una decepción amorosa escribió letras muy densas, quería crear temas que le mostraran al mundo su lado más oscuro y siniestro, que dejaran ver toda la fealdad que habitaba en él y todo el mal que podía hacerle a los demás.

Además de ya contar con el genial bajo de Gallup, invitó al tecladista Matthieu Hartley, ya que para este álbum quería un sonido más trabajado y completo, con muchos ecos, voces muy ausentes, guitarras acústicas, pianos, ritmos minimalistas, y líneas de bajo muy marcadas.

A raíz de una pesadilla que tuvo Robert, nació la pieza más poderosa y la más gustada de este álbum: “A Forest”, en la que Robert nos cuenta cómo entró a un bosque, siguiendo la voz de una chica que lo llamaba, sólo para terminar descubriendo que no había nadie y quedarse perdido en el bosque, “corriendo hacia la nada, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez…”. Esta canción tiene una de las líneas de bajo más expresivas de la historia del rock.

El álbum que The Cure logró crear es considerado como algo mágico, porque amalgama las más importantes influencias de Robert Smith: David Bowie, Van Morrison, Nick Drake, Jimi Hendrix y el genio clásico Aram Jachaturián.

La meta original de Robert Smith solo era hacer un disco del que se pudiera sentir orgulloso, y logró eso y mucho más: el despegue de The Cure hacia la inmortalidad.

