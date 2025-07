El actor Tom Hardy capturó a un individuo que robó una moto en Londres

El actor británico Tom Hardy, uno de los villanos de la película "The Dark Knight Rises" (2012), capturó el domingo al supuesto ladrón de una motocicleta cerca de su domicilio en Richmond, al suroeste de Londres, según reveló hoy el tabloide "The Sun".La policía metropolitana de Londres confirmó que el conductor de una motocicleta que se había estrellado contra un vehículo fue apresado por un "ciudadano" en la calle Church Road y posteriormente arrestado por sus agentes.Arun Pullen, testigo del incidente, relató al diario británico cómo Hardy, de 39 años, "cambió al modo superhéroe" tras presenciar la colisión y persiguió a uno de los dos jóvenes que iban en la motocicleta a través de jardines y una zona de obras.El actor, que aparece en filmes como "The Revenant" (2015) y "Mad Max: Fury Road" (2015), "salió disparado y parecía furioso" tras el choque, y comprobó que el joven no portaba armas ocultas una vez le había dado caza, según detalló el testigo.Scotland Yard indicó que la policía "no estaba persiguiendo a la motocicleta" cuando se produjo la colisión, a las 11.34 GMT del domingo, pero que agentes de policía se encontraban en el lugar en ese momento.Uno de los dos pasajeros fue arrestado inmediatamente, mientras que el otro había conseguido huir hasta que Hardy le interceptó.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .