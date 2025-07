Los corderos callan. Falleció el director de "El silencio de los inocentes"

Jonathan Demme, director del thriller "The Silence of the Lambs", película que le valió un Óscar, murió hoy en Nueva York a los 73 años por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago, informó la web especializada IndieWire.

"Philadelphia", "The Manchurian Candidate", "Rachel Getting Married" figuran entre sus trabajos más destacados, aunque en los últimos años se había volcado en el terreno televisivo, dirigiendo capítulos de la serie "The Killing" y de "Shots Fired".

