Soda Stereo sin Cerati: El show debe continuar... En el Cirque du Soleil

“En Soda Stereo todos los momentos que vivimos estuvieron buenos, hubo un solo momento malo, que fue perder a Gustavo, y equivale a todos los momentos buenos”, dijo el baterista argentino Charly Alberti en una conferencia de prensa realizada la tarde de ayer en la Ciudad de México para anunciar oficialmente el espectáculo Sép7imo Día. No descansaré, que realiza el Cirque du Soleil con la música de la banda argentina.

El músico estuvo acompañado de su compañero Zeta Bosio. Ambos reflejaron emociones encontradas, por un lado la satisfacción de mostrar en nuestro país los detalles del espectáculo circense, y por el otro el de hablar sobre cómo sobrellevan la pérdida de su compañero Gustavo Cerati.

Los músicos se refieren a Soda Stereo como una familia. No sólo por ellos, sino porque aún está Laura Cerati, hermana del ex vocalista; está Gustavo, su hijo; los ingenieros de sonido, el manager Daniel Kon… A tres años de la muerte de Cerati, aún es un tema tabú, del que hablan con más mesura que del resto. No profundizaron en la pérdida, ni hablaron de lo difícil que fue vivir los últimos cuatro años junto a Cerati en coma, pero fue inevitable hablar un poco de lo que ha sido trabajar después de él para este nuevo espectáculo.

“El proceso de creación de Sép7imo Día fue musical, de introspección y sanador, lo digo porque fue muy difícil entrar al estudio. Zeta y yo tuvimos muchos momentos de caras largas, porque la emoción nos arrebataba, nos hacía contar anécdotas y nosotros estábamos muy tristes”, comentó Alberti.

Explicaron que fue muy difícil comenzar el proyecto porque cuando iniciaron, formalmente, tenía poco tiempo el deceso de Gustavo: “Ante todo hay que entender que Soda Stereo éramos los tres, lo que nosotros hicimos en el estudio fue seguir trabajando como siempre, por momentos había situaciones en las que extrañábamos a Gustavo o pensábamos ‘che, que hubiera dicho de esto’, pero la realidad fue que nos dijimos ‘ahora qué hacemos si no está Gustavo’. Entendiendo y reconociendo la situación creo que hubo dos cosas importantes”, dijo Charly.

La primera que “trabajamos con mucho respeto sobre nuestra música, de nuestro legado, de que lo que se escuchara sea, fielmente, un Soda Stereo como lo fue siempre (…) Por otro lado que mostramos la apertura mental que siempre tuvimos, porque fuimos una banda que se desafió a sí misma y eso está representado en algunos pasajes de la obra. La perfección ya se había alcanzado, porque nosotros pensamos que estaba más adelante y por eso éramos ambiciosos”, añadió Alberti.

Se refieren a sí mismos como una banda casi por encima de todas: “La perfección de Soda ya la alcanzó en su momento. Lo que estamos haciendo es revivir instantes que fueron mágicos en nuestra vida y que pensamos que no repetiríamos. La perfección de Soda antes llegó a su punto máximo y nadie persigue ir más allá de eso, sino celebrar todo lo que vivimos”, destacó Zeta Bosio.

Sobre Sép7imo Día tratan de ser claros con lo que el público mexicano verá. “Es un show del Cirque du Soleil interpretando la música de Soda Stereo y no Soda Stereo poniéndole música a un show del Cirque du Soleil”, dijo Alberti y con él se suman a la lista de espectáculos musicales que han inspirado a la compañía circense luego de Love, con música de The Beatles (2006); Viva Elvis, un tributo a Elvis Presley (2010); y The Immortal World Tour, en honor a Michael Jackson (2011). Esta fue la primera vez que lo hacen con una banda latina y al comienzo no les fue fácil:

“En el 2013, empezamos con algunas reuniones, hablar cómo hacer para celebrar la historia de Soda Stereo. Mucha gente se acercaba a hacer obras de teatro y películas, pero queríamos presentar un desafío”, comentó Diego Sáenz, productor de la obra y mismo responsable de la gira de despedida del 2007.

“Después de una charla telefónica con Charles Joron (jefe de producción del Cirque du Soleil) nos invitó a Montreal a contarle más de Soda Stereo. Ellos no tenían ni idea de quienes eran. Nosotros llegamos a contarle toda la historia y todas las etapas”, agregó.

Hicieron una pequeña encuesta dentro del circo y llamó a todos los empleados latinos que trabajan con ellos. Cuando los juntaron, ellos pensaron que los iban a deportar. Pero luego les dijeron que les dirían dos palabras para ver quién las conocía: Soda Stereo. “Todo el mundo levantó la mano y se empezaron a abrazar. Ahí empezó”, recordó el productor.

El espectáculo viene en grande, con un equipo liderado por Michel Laprice, director de obras como Curius o la última gira de Madonna; Chantal Hamel directora de creación del tour de Michael Jackson y decenas de bailarines y artistas en escena, incluida la mexicana que hace un número de hair suspensión (suspendida con su cabello), durante el tema “Luna roja”. “Michel Laprice quiso hacer una especie de obra basada en la creatividad, él encontró que esa era una característica de la banda. El tema (‘Séptimo día’) abría un poco este mundo y la historia”, dijo Zeta Bosio.

La gira de Sép7imo Día. No descansaré en México comenzará en la Arena Monterrey el 19 de octubre con nueve funciones; mismo número que en la Arena VFG de Guadalajara, a partir del 8 de noviembre y cerrará en el Palacio de los Deportes con 20 presentaciones a partir del 28 de noviembre. Los precios oscilan entre los 850 y dos mil 250 pesos.

Cabe destacar que a partir de este espectáculo, Charly Alberti y Zeta Bosio se abren a la posibilidad de realizar una gira de Soda Stereo luego de la pérdida de su vocalista: “En el transcurso entendimos que lo de Gustavo había pasado y que lo que mejor que podíamos hacer es que trabajáramos como si estuviéramos los tres aún. Eso nos permite fantasear, quizás con la posibilidad de que alguna vez hagamos algo nosotros dos juntos”, comentó Charly.

“Gustavo una vez dijo: ‘Soda Stereo no existe si alguno de los tres no está’, con eso quiero decir, que si pudiese llegar a pasar alguna vez, si nosotros dos tomamos la decisión de hacer algo, sería como una última vez”, concluyó.

lg

