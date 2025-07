Cinco claves para ver Guardianes de la Galaxia Vol.2

Vuelven las aventuras de nuestros “héroes” galácticos y les voy a proporcionar datos importantes para poder entender la película y de paso que puedan explicarle algo a aquellos que no conocen el Universo Marvel. Estreno 28 de abril.Música para volar

Desde la primera película el soundtrack juega un papel importante, pues nos transporta a la época en la que Quill fue llevado al espacio:

Fox on the Run by Sweet

Mr Blue Sky by Electric Light Orchestra

Lake Shore Drive by Aliotta Haynes Jeremiah

The Chain by Fleetwood Mac

Bring It On Home to Me by Sam Cooke

Southern Nights by Glen Campbell

My Sweet Lord by George Harrison

Brandy (You’re a Fine Girl) by Looking Glass

Come A Little Bit Closer by Jay & The Americans

Wham Bang Shang-A-Lang by Silver

Surrender by Cheap Trick

Father and Son by Cat Stevens

Flash Light by Parliament

Guardians Inferno by The Sneepers featuring David HasselhoffLo que se debe saber de los personajes

1 Ayesha es la Alta Sacerdotisa de una civilización genéticamente perfecta llamada Los Soberanos, que son una raza que perseguirá a los Guardianes.

2 Los Vigilantes son una raza extraterrestre enormemente poderosa, de una antigüedad que se remonta a hace eones. Esta raza se dedica a la observación y se caracterizan por sus grandes cabezas.

3 Ego es un planeta viviente y tiene el control de la moléculas, por lo que puede crear materia; es interpretado por Kurt Russell. Es padre de Quill.

4 El equipo conformado por Quill, Gamora, Drax, Rocket Raccoon y Groot no son los primeros guardianes de la galaxia...

5 Infinity War de los Avengers sucederá 4 años después de esta película y Star-Lord estará en ella.

No salgan de la sala rápido pues nos prepararon 5 escenas postcréditos.

