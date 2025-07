Cinco libros para regalar el Día del Niño

Ya viene el día del niño y esta fecha me trae recuerdos. Cuando era un mozalbete, el “hit”, lo chido, eran los “Cuentos de Mickey Mouse”; un compendio que Disney vendió en la lejana época del oscurantismo (ése, antes de las caricaturas de He-Man y las Tortugas Ninja) donde el ratón y sus amigos interpretaban los cuentos clásicos de varios autores: los Grimm, Andersen, Perrault y otros.

Recuerdo estar sentado leyéndolos por horas junto al librero. Teníamos como 20 o más tomos de cuentos, nunca eran suficientes.

Cuando me aburría, pasaba a los cómics de “Don Quijote de la Mancha”; 24 tomos ilustraban las aventuras del ingenioso hidalgo. Ahí fue donde leí por primera vez la frase inmortal: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…” y mi piel se enchinó. Las posibilidades, aventuras, ilustraciones, los personajes…

No les voy a decir qué chido es leer y por qué deberían poner a sus cachorros a quemar las pestañas; ustedes saben la importancia de la lectura, por lo tanto, iré al tema.

Si las vacaciones los dejaron gastados, pero no les gusta dejar pasar la ocasión y quieren darle un regalo al más chaparro de la casa, entonces obsequiar un libro podría ser la mejor opción. Aquí les dejo algunas recomendaciones que les darán un motivo para visitar su librería y, quién sabe, a lo mejor también darle un regalo a su niño interior.

Empecemos con un básico, “Las brujas” (Londres, 1983) de Ronald Dahl. Éste (si no vio la adaptación al cine de 1990 hecha por Disney) trata sobre un chico de 7 años, él y su abuela deben evitar que las brujas de Inglaterra acaben con los niños del mundo. Eso suena emocionante. Parte de ser chamaco es asustarnos y aprender; en esta novela, Dahl —en cierta manera— aborda temas como la muerte, el miedo, la valentía, maldad, bondad y amistad.

Una novedad que vale la pena releer es la edición especial de las aventuras de “Teo descubre el mundo” de Violeta Denou, cumple más de 40 años en el mercado y nos trae un viaje al parque natural, los deportes, una ida al mercado y un avión. Teo ha acompañado por muchos años a chicos y grandes, nos regala un recorrido por la nostalgia, horas de diversión y descubrimiento.

No crean que he olvidado al maestro, a la neta, a “Momo” (1973). Michael Ende presenta a una niña especial; ella es nueva en el barrio, sus amigos y conocidos la adoran; sabe escuchar y divertirse… hasta la llegada de los hombres grises a la ciudad. Ellos quieren el tiempo (enserio lo toman, lo cobran) de la gente. Dependerá de Momo, y otras criaturas fantásticas, evitar que los malvados se apoderen de la vida de aquellos que aman.

Sin duda, la literatura es rara (y más la de niños); en ella encontramos todo tipo de títulos, entre estos “El oso y el piano” de David Litchfield (Blume, 2016), un pequeño cuento sobre un osezno que descubre un piano en el bosque y empieza a tocarlo. Así de sencillo. Las aventuras del virtuoso peludo tratan de enseñar a valorar la música; hablan sobre la vocación y el trabajo como elementos que nos ayudan a alcanzar el éxito profesional.

Por supuesto, no podría faltar mi favorito de terror: “Barba Azul” de Charles Perrault (1697). Este clásico de clásicos trata sobre un hombre rico y misterioso (sus esposas mueren o desaparecen en circunstancias extrañas) que se casa con su vecina. El matrimonio parece ir bien, excepto por una cosa, la mujer tiene prohibido entrar a una habitación del castillo. La intriga la consumirá hasta obligarla a cometer un trágico error. ¿Quiere saber qué pasa con ella? La respuesta a ésta, y muchas otras preguntas, las encontrará en su librería de confianza.

El universo de la literatura infantil es inmenso. Existen un increíble número de obras que valen la pena adquirirse y leer con los pequeños (y nosotros no deberíamos olvidar hojearlas de vez en cuando).

Una vez un examigo criticó que leyera “Rebelión en la granja”, de George Orwell, a mis 25 años porque, decía, era un libro para niños. El comentario me ofendió. Luego recordé las palabras de un autor famoso; le gustaba leer literatura infantil y juvenil, lo ayudaban a recordar que las grandes historias vienen de los lugares más humildes.

Para mí, estos libros quieren, no educar, sino compartir y fortalecer las mejores cualidades de ser humano: diferentes, curiosos e imperfectos. Quieren decirnos, recordarnos, que somos individuos con posibilidades, incalculables, para la bondad y grandeza. Por ello, a mis 30 años, no me canso de leer cuentos para niños.

