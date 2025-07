El jazz, un género selectivo

La cultura del jazz nació a finales del siglo XIX en los Estados Unidos; años más tarde se expandió a otras partes del mundo llamando la atención principalmente por su estructura compleja, sus ritmos y acordes en donde los intérpretes improvisan melodías.

Es un género que implica “una comprensión absoluta de la estructura de su lenguaje, a pesar de que sea improvisado es necesario conocer el vocabulario y la manera de utilizar las palabras para que la expresión sea más libre, además de que tiene influencias de la música clásica, armónica, melódica y la herencia rítmica de África en el lirismo del blues, que al final se combinan para expresar emociones y sentimientos”, explicó el pianista (jazzista contemporáneo), Alex Mercado.

Al no tener las características de un estilo musical mayormente popular como el rock, pop y la banda que tienen a millones como audiencia, el jazz es un estilo que sonoramente pocos disfrutan; se dice esto porque la audiencia habla por sí sola, y aunque va en aumento, demuestra no convertirse en un género masivo ni siquiera en los próximos 10 años, pero sí como educador auditivo, coincidieron expertos de la música.

Desde luego es una cuestión cultural y tiene que ver con intereses comerciales, reconoció la cantante y locutora del programa de radio “Solo Jazz”, Sara Valenzuela.

“El jazz no tiene la misma promoción que los géneros populares. Existe una diferencia en términos de mercadotecnia, pero también el jazz no apuesta a eso, nunca ha sido planteado como género donde su propósito principal sea vender como el pop”.

Aseguró que la escena crece a medida de que las propuestas musicales aumentan y varían en su creatividad sonora, pero no indica que la suma de nuevos escuchas apunte a que el jazz sea un estilo de música masivo y de cultura general, esto, por la carencia de la educación cultural y musical que se da desde casa.

“Todo depende de la educación que los niños reciben en el hogar porque son las nuevas generaciones de escuchas y de músicos de jazz, pero eso no lo puedes cambiar de la noche a la mañana. La realidad de México es que el 90 por ciento de la población escucha cierto tipo de música, y el resto géneros clásicos, blues, funk…”

Lo ideal es que desde temprana edad se tenga el acercamiento a un estilo musical lejos del convencional para educar el oído y hacerlo más selectivo; esto podría comenzar, sugirió Alex, con “las instancias públicas y privadas en Guadalajara y en todo Jalisco que promueven y difunden el género del jazz con eventos como Tónica, festivales, conciertos y actividades educativas; que comiencen a implementar la misión de incorporar el jazz a los niveles básicos de educación para que sea considerado como una parte de la cultura general”.

Está seguro de que mientras esto no ocurra y no se incremente la frecuencia de los festivales y los conciertos, no va ser posible la expansión de este género.

Guadalajara progresivamente se convierte en una ciudad apostadora “con mayor inversión de recursos económicos y humanos” a la cultura, al arte, a la música: al jazz. Lo que da a entender al pianista es que “al realizarse más de dos festivales de jazz en un Estado, indica un incremento del gusto de la escena jazzística local y nacional”.

Podría convertirse en un género masivo, pero sólo con estas condicionantes, de ser así, “en 10 o 20 años podría ganar mayor terreno”.

“Creo que el aumento de audiencia no debería ser por coincidencia sino por consecuencia de una acción dirigida hacia la incorporación y difusión de este género en la vida cultural de los mexicanos”.

De acuerdo con Alex Mercado los estados donde hay más presencia de jazz son Jalisco, Veracruz, Chiapas y Michoacán. Mientras que los artistas más representativos del género en México son Roberto Aymes, Enrique Nery y Juan José Calatayud.

FRASE:

“En los años 30 y 40 el jazz tuvo su auge, y se puede volver a conquistar la popularidad dentro de 10 a 20 años sólo si se comienza a incorporar a los niveles básicos de educación, y a aumentar los conciertos y festivales a este género”,Alex Mercado, jazzista contemporáneo

CELEBRACIÓN:

Desde 2011 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) designó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .