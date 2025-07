Melomanías: Y entonces... The Cure se volvió inmortal

En esta entrega terminaremos con la historia de The Cure, a partir de la publicación de su álbum compilatorio: Standing On The Beach (en la versión en vinil) o Staring At The Sea (en la versión en CD) en 1986, que ya comentamos en nuestra anterior entrega.

Tras el gran éxito de esta compilación, el siguiente paso de Robert Smith con su banda, The Cure, fue grabar su siguiente disco: Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, publicado en 1987. De inmediato lanzaron los típicos sencillos acompañantes del álbum y el tercero de ellos se convertiría en su mayor éxito hasta ese momento, la pieza "Just Like Heaven", que además de haber sido el primer álbum y el primer sencillo en aparecer en el Top 40 Billboard de los Estados Unidos, también su video marca la consolidación de la imagen darketa de los miembros de la banda.

En la gira de este álbum, llamada The Kissing Tour, comenzaron los problemas y ausencias de "Lol" Tolhurst, debido a sus adicciones, por lo que Robert optó por tener a la mano al tecladista Roger O'Donnell, para cubrirlo en los conciertos en que su amigo y cofundador de The Cure, Tolhurst, simplemente no se aparecía.

A raíz de esta situación, al término de la gira decidieron tomar un año sabático, 1988, pero ese año sirvió para que Robert concibiera su siguiente álbum, Disintegration, que se publicó en 1989. Por un lado, su publicación fue un éxito instantáneo en Reino Unido y en la mayoría de los países de Europa Occidental, además de aparecer como número 12 en el Billboard americano, pero por otro lado, durante las grabaciones del álbum los problemas con "Lol" Tolhurst se volvieron insostenibles, por lo que Robert tuvo que tomar la determinación de correr al último amigo que lo había acompañado desde sus inicios para convertirse en el único miembro de The Cure que estaría durante toda la vida de la banda. En los créditos del disco Tolhurst es mencionado como encargado de "otros instrumentos", y aquí inició una pelea legal por el nombre y regalías que afortunadamente Robert Smith ganó.

De este disco maravilloso se publicaron tres sencillos: "Lullaby", "Pictures of you" y "Lovesong", que por derecho propio y preferencia de sus fans simplemente se convirtieron en himnos de la banda, y especialmente la última, alcanzó un magnífico número 2 en el Billboard. Con esta gira, The Cure dio el salto a tocar en sus primeros estadios.

Comenzó la década de los 90, y The Cure fue invitado a realizar su MTV Unplugged, que se realizó en 1991, pero su siguiente álbum de estudio, Wish, fue publicado hasta 1992, para iniciar una racha de una separación de 4 años entre los álbumes de estudio; también antes de su grabación hubo más cambios, el más significativo fue que para este álbum el nombre de la banda se cambió sólo a Cure, retirando el artículo "The", del nombre, pero fue algo momentáneo pues a partir de su siguiente disco volverían al nombre original: The Cure.

La banda de nuevo sufrió un cambio de integrantes: primero, en los teclados y guitarras entró Perry Bamonte desde las grabaciones de Wish, y tras la publicación del álbum, Porl Thompson dejó a la banda para unirse al dueto de Jimmy Page y Robert Pant, monstruos creadores de Led Zeppelin; también en la batería hubo cambios y llegó Jason Cooper.

Con Wish, The Cure alcanzó el número 1 en Reino Unido y el número 2 en Estados Unidos; en 1993 recibieron la nominación al Grammy por mejor disco de rock alternativo.

Continuará…

