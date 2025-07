El día internacional de Star Wars

Nadie imaginó qué tan lejos llegaría la fama de esta saga, que tendría su propio día internacional de celebración.

Un pretexto genial para todos los fans de la saga para hacer múltiples eventos relativos a Star Wars.

Aunque el primer antecedente de este día fue hace 38 años, fue hasta el 2011 que el día empezó a cobrar fuerza a nivel internacional y de manera organizada.

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras: ”Que la fuerza te acompañe” (May the Force be with you).

Además de guardar cierta similitud con el feriado estadounidense del Día de la Independencia, celebrado el 4 de Julio. El número 4 fue recibido con agrado por los fans.

En 2011 el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día de fiesta, y desde entonces multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars. Aunque bien podíamos decir que esta es una celebración que empezó en una galaxia muy, muy lejana, hace muchos años.

En muchas ciudades de Estados Unidos, este día es prácticamente una celebración similar al Halloween, en lo que se refiere a los disfraces y fiestas.

Actualmente existe una relación sana y una gran mancuerna entre comunidades de seguidores y licenciatarios, lo que sea a traducido en un día de fiesta casi oficial.

En Ciudad de México se realizan marchas y eventos multitudinarios con este tema.

Guadalajara no se queda fuera y este viernes a las 7:30 pm, en Av. Vallarta esquina Chapultepec, habrá una marcha y performance rumbo a Vallarta y Enrique Díaz de León, donde será el cierre (Rambla Cataluña).

Se realizara un Combate Teatral con espadas láser durante el trayecto. Es para todas las edades y se sugiere asistir disfrazados o con algo alusivo a Star Wars.

También en el Red Rum, (Enrique Díaz de León 23) se estarán proyectando películas a lo largo del día y el acceso al lugar es para toda la familia.

Este es un evento organizado por nuestros amigos tapatíos de la Comunidad Rebel Strike: Star Wars + Art Projects.

Y lo genial es que todos podemos ser parte de la fiesta, no importa que no seamos fans de hueso colorado, solo basta tener gusto por la fantasía y la ciencia ficción.

¡Que la fuerza los acompañe!

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .