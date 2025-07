Una línea recta significa que estás muerto (cuento)

He caído. He caído mucho. He caído aquí y allá, no tengo por qué mentir, he caído en casi todos lados. Caigo durante mucho tiempo, y está bien, así se aprende. Aprendo muchísimo cuando caigo. Aprendo demasiado en el suelo, en el fondo. A los lugares que he llegado por mis caídas no hubiera llegado nunca de otra manera. Lo que he visto, lo que he sentido, lo que he formado y me ha formado ha sido gracias a esas caídas, no puedo no estar agradecido. Arrastrándome por el piso, corriendo libre, abajo pegado al suelo, después de algunas caídas, crezco y empiezo a subir.

Y me levanto. Me levanto mucho. Me levanto aquí, allá, y no tengo por qué mentir, me he levantado en casi todos lados. Y levantándome sigo aprendiendo. Aprendo mucho, de no aprender mejor me quedo tirado, estancado. Y cuando me levanto llego a lugares muy altos. Lugares a los que no hubiera llegado de no haber caído y mucho menos si no hubiera aprendido como elevarme. He visto y vivido cosas impresionantes por levantarme, por aprender. Y allá, en lo alto, en las cimas más cimosas de las montañas más montañosas, veo hacía abajo, no sé cuándo, no sé por qué, pero tengo por seguro que volveré a caer. Espero con devoción el momento, quieroseguir aprendiendo, explorando y cambiando. Quiero caer porque quiero levantarme y quiero levantarme para volver a caer, y de caer quiero aprender y de levantarme igual.

Forjo y creo, y soy forjado y me crean. Uso y soy usado, está bien. Aprendíuna vez que caí que se debe fluir. Que todo se puede superar, que nada se nos va a atorar en la vida. Siempre, sin excepción, hay solución. Las soluciones vienen en empaques diferentes, a veces no nos gustan otras veces sí, de vez en cuando nos causan reacción nula. Mi camino va cambiando, a veces porque quiero o porque de otra no tengo. Pero como aprendí aquella vez: la única manera de ir hacia adelante es yendo hacia delante. Si quieres ir hacia adelante sigue en esa dirección, si no, no.

Con las caídas, con las levantadas, con los aprendizajes me muevo, siempre van conmigo, ya forman parte de mí. A donde sea que voy llevo mis historias, ansiosas de ser contadas. Siempre con espacio para más. Siempre buscando más. Entre más historias, más tiempo hay en un día y más vida en la vida misma. Entonces intento ser, hacer y sentir todo. Sentirme tormenta, congelarme en glaciares, dar volteretas huracanadas, revolcarme en olas intranquila o pacificarme en un estero. Ser y sentir todo: crecer

Así. Me muevo por la vida. Tratando ser lo más infinito posible en el espacio que me corresponde, fluyendo y creciendo y cayendo y levantándome. Disfruto corriendo. Disfruto quieto. Explorar, llegar a lugares donde nunca nadie ha estado, donde nunca alguien va a estar. Así soy, así me muevo y así vivo. Seguiré así por cuanto me sea posible. Aprendiendo siempre, haciendo que la vida se multiplique por interminable.

(Colaboración especial de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, para La Crónica de Hoy Jalisco)

