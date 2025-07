M de mamá con C de cultura

El Día de las Madres es una fecha significativa para celebrar a la mujer que ha tenido la oportunidad de dar vida a un nuevo ser. Este día tiene su origen y se remonta en la antigua Grecia con festividades en honor a Rhea, la madre de los dioses.

Fue en 1907 cuando la estadounidense Ana Jarvis, luego de perder a su madre, proclamó a un grupo de amigos para conseguir establecer una fecha en honor a su progenitora y a las madres en general. Por decisión unánime comenzaron a trabajar en una campaña que promovía la reflexión sobre la importancia de las madres y los hijos.

Pero fue hasta 1914 que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el 10 de mayo como fecha de fiesta nacional para celebrar a las madres.

En 1922, México se convirtió en el primer país latinoamericano en sumarse a la celebración; se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el 10 porque en aquella época en México se pagaba cada decena.

El 10 de Mayo es una fecha que se ha convertido en tradición y forma parte de la cultura mexicana; muestra cómo mujeres y madres de Jalisco han inducido a sus hijos a través de los años, al arte y a la cultura que existe en México y el mundo.Susana RomoDirectora y actriz de Teatro

Susana decidió ser madre y lo disfruta enormemente. “Lo que más me gusta es acompañarlas en el momento que vive cada una, por un lado tengo a la mayor comiéndose el mundo y a la menor descubriéndolo”.

Para ella, el ejemplo es la mejor forma de que abracen el arte y la cultura. “Es en casa en donde se lee, se escucha música, se disfrutan películas y se comen platillos mexicanos, de otros países”.

Su profesión le ha permitido compartir el teatro con ambas, lo que les permite conocer el panorama y seleccionarlo por gusto y no por obligación. “Conocen su belleza y complejidad como espectadoras, pero también como testigos del trabajo que se hace detrás del telón”.

Para acercarlas, “asisto al teatro para bebés que hemos producido; las dos son mis aliadas y cómplices, también asistimos a museos como El Trompo Mágico o El Cabañas, acabamos de asistir a un concierto de Jazz para niños, a escuchar cuentos a la librería del Fondo de Cultura Económica, y aunque no tiene tres años cumplidos, afortunadamente ya podemos asistir al cine sin que nos prohíban la entrada”.

“Mi familia influye más de lo que imagino; Renata, la mayor, estudia la licenciatura en Danza en la Universidad de Guadalajara y la carrera de Teatro en INART, para ella mi mundo es su mundo también, aunque por supuesto con sus propias ideas y decisiones de qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, con Juliana lo vemos en su forma de relacionarse con el espacio, con el tiempo, con su cuerpo, todo el tiempo canta, baila, recorre los teatros como si fueran su propia casa y socializa la mayoría de veces sin ningún problema”.Jaramar Soto

Cantante, compositora, pintora, ganadora de un Latin Grammy con su disco “El Hilo Invisible”.

Al tener dos padres dedicados al arte, Jaramar lo abraza y crece con una visión que la lleva a ser una profesional en la música, “lo mismo pasó con mis hijos, quienes nacieron directamente al mundo de la música y de la vida comprometida con proyectos artísticos, porque en realidad así es nuestra vida”.

“La forma en que su papá -Alfredo Sánchez, músico también- y yo, sabíamos que nuestra profesión y en general el entorno que nos rodeaba, iban a mostrarle a Helena y a Luciano caminos posibles y sobre todo iban a nutrir su mente y sus emociones, pero también sabíamos que ellos procesarían toda esa información a su manera y tomarían sus propias decisiones de vida”.

Para la cantante, sus hijos son un centro importante en su vida, “ya son adultos y viven su vida y sus proyectos profesionales, pero tenemos una relación constante y cercana, además compartimos pasiones, la música una de ellas, los libros y el cine”.Sara ValenzuelaCantante y conductora del programa de radio “Sólo Jazz”

Para Sara Valenzuela ser mamá es disfrutar la capacidad de asombro de los niños, “me permite redescubrir muchas cosas que de pronto como adulto olvidas y cuando convives con niños cambia tu visión de la vida totalmente y tus prioridades se vuelven otras, los niños son siempre un recordatorio de lo importante que es reírse y no preocuparse por cosas que realmente no valen la pena. Me encanta charlar con ellos sobre diferentes temas y descubrir cómo van formando sus propios criterios, cómo se van desarrollando sus personalidades y se van convirtiendo en personas independientes”.

Y para involucrarlos al arte y la cultura procura llevarlos repetidamente al teatro, conciertos, a los museos y motivarlos a la lectura.

“Me parece importante acercarlos a diferentes expresiones artísticas y dejar que el niño vaya generando su propio criterio y desarrollando un gusto por lo que más le atraiga”.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .