Comparte su faceta como solista

Han pasado 34 años desde que Alfonso André comenzó a consolidarse como músico; aunque él no considera haber llegado a una maduración dentro del ámbito musical, continúa trabajando en su actual carrera como solista para dar a conocer el producto sonoro que comenzó de manera independiente desde el 2011.

André nació en la Ciudad de México y fue inducido por su hermana a tocar la batería. Desde entonces la odisea comenzó con algunos toquines poco formales, y poco a poco entre la convivencia social, lo guiaron hacia las personas correctas hasta formar parte de Caifanes y Jaguares (como baterista), dos de las bandas más emblemáticas del rock mexicano.

Luego de permanecer más de 30 años en Caifanes, y “con el pretexto de estar muy ocupado” se rehusó a comenzar un proyecto independiente. “La realidad es que tenía pánico escénico, soy bastante introvertido y mi personalidad va más a la del baterista porque me siento mucho más a gusto detrás de mis platillos”.

Los miedos fueron vencidos porque la inquietud de ser solista persistió. Alfonso recordó la primera vez que los confrontó y fue en un concierto con Caifanes con el tema “Miércoles de ceniza”, canción que interpretó porque el vocalista se encontraba enfermo y la letra era muy aguda.

Más que disfrutarlo “sufrí”, pero contó, que las personas aceptaron la versión en vivo, desde entonces, en cada concierto tuvo que hacer frente hasta conseguir la pérdida paulatina de su miedo ante el público.

Con seriedad y una que otra risa espontánea, Alfonso platicó que la música es un arte que ama, la explora y ha logrado extraer un producto propio como el Cerro del Aire y Mar Rojo, dos álbumes que marcan el inicio su nueva faceta en la vida.

“Sigo intentando cosas en una nueva aventura a nivel solista, es una nueva faceta y de lo que siento que apenas estoy empezando a investigar y a aprender; me gusta mucho estar a estas alturas del partido y volviendo a empezar. Siento que he aprendido y crecido como persona y músico gracias a esta experiencia de hacer mis discos y trabajar con otros músicos: desde hacer de ingenieros, productores, jala cables…”.

Ha sido el esfuerzo en conjunto el resultado del trabajo de dos producciones en las que el contenido prefiere no encasillar en un género, sino solo compartir mediante la música esa pasión en el Teatro Vivian Blumenthal, lugar donde hará un viaje retrospectivo, además de tocar algunos covers de The Rolling Stones, The Beatles, entre otras bandas representativas de su época.

Luego de su presentación en Guadalajara viajarán a Monterrey, Querétaro y otros estados de la República.Una velada con Alfonso André

Miércoles 17 de mayo, a las 20:30 horas

Teatro Vivian Blumenthal (Tomás V. Gómez 125)

Costo: $167 pesos

