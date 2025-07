El martes inicia UNAM homenaje al jalisciense Juan Rulfo

El próximo martes iniciarán en cuatro sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los festejos por los 100 años de nacimiento de Juan Rulfo (Jalisco, 1917-Ciudad de México, 1986). Será a través de ponencias sobre las actuales investigaciones que se realizan entorno a la narrativa de Rulfo y la presentación de cinco novedades literarias sobre el escritor y fotógrafo jalisciense como la Fundación Juan Rulfo iniciará las actividades conmemorativas.

Las cinco novedades editoriales que se presentarán son Edición Conmemorativa del Centenario del Natalicio de Juan Rulfo; Ladridos, astros y agonías. Rilke y Broch en el lector Rulfo, de Víctor Jiménez; Noticias sobre Juan Rulfo. La biografía, de Alberto Vital; El fotógrafo Juan Rulfo y Pedro Páramo. Español – Náhuatl.

Sobre el libro El fotógrafo Juan Rulfo, Víctor Jiménez, presidente de la Fundación Juan Rulfo, destacó que contiene imágenes inéditas y poco conocidas que fueron tomadas por el autor de Pedro Páramo; además de incluir un ensayo hecho por Jorge Zepeda, quien desvincula el trabajo de Rulfo como fotógrafo y Rulfo como escritor.

“La mayoría son fotografías poco conocidas aunque también están, deliberadamente, las ya conocidas. Se trató de hacer un balance porque hay nuevas generaciones que no conocen el trabajo de Rulfo. Por ejemplo, una imagen inédita es una panorámica del río Papaloapan que Rulfo tomó desde una avioneta, otro ejemplo es la fotografía del Llano Grande”, destacó Jiménez.

Al respecto, Jorge Zepeda comentó que el libro revisa cronológicamente cómo se ha interpretado la fotografía de Rulfo a partir de su obra literaria, y que en su opinión, “no es el acervo de las fotos de Rulfo un tema que se pueda pasar fácilmente como ilustración de su obra literaria”.

“Hay que pensar que Pedro Páramo fue una obra de muy difícil asimilación cuando apareció en 1955, la mayoría de la crítica nacionalista consideraba que no era el libro que esperaban para convertirlo en el insigne del arte mexicano. Sin embargo, sus fotografías sí se prestaban a ese discurso porque una parte documental muy amplia, Rulfo no le colocó títulos, entonces hay interpretaciones tan audaces como pensar que todo lo que aparece en el libro Inframundo. El México de Juan Rulfo es la región sur de Jalisco y eso es una tremenda simplificación”, dijo.

Otro aspecto de este libro, agregó, es presentar las publicaciones en donde aparecieron las fotos tomadas por Rulfo, que los lectores se den cuenta de que como fotógrafo fue bien difundido entre 1949 y 1966 y que eso demuestra lo que el propio Rulfo dijo en vida: era uno cuando fotografiaba y otro cuando escribía.

Respecto al libro Ladridos, astros y agonías. Rilke y Broch en el lector Rulfo, Víctor Jiménez destacó que es un ensayo de cómo el poema largo Melodía del amor y la muerte del corneta Cristóbal Rilke, del poeta alemán Rilke y La muerte de Virgilio, del novelista austriaco Hermann Broch, tienen huellas en algunas expresiones de Pedro Páramo.

FESTEJOS. La conmemoración del centenario del autor de El Llano en llamas, por parte de la Fundación Juan Rulfo, iniciará el martes16 de mayo a las 10:00 horas en el Auditorio Dr. Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y en el que se presentará la reedición de Noticias sobre Juan Rulfo. La biografía, de Alberto Vital.

Sobre su relación con la UNAM, tras la polémica decisión de Víctor Jiménez, de no usar la imagen la Juan Rulfo en la Feria del Libro y la Rosa, porque se presentaría el libro Había mucha neblina o humo o no sé qué, de Cristina Rivera Garza y que el director de la Fundación consideró difamatorio, dijo que no le interesa el tema.

“No me interesa el tema. El tema es de un mal libro. Tengo un texto, en el portaldeletras.com.mx, que se titula Había incompetencia o no sé qué… pero (la respuesta) es el sistema literario mexicano, del que hablará Heriberto Yepez en la conferencia magistral sobre el caso Rulfo y el sistema literario mexicano”, dijo.

Las jornadas que festejarán la obra de Rulfo incluye la participación de Douglas J. Weatherford, de la Brighman Young University, quien alista la publicación de dos guiones inéditos del El gallo de oro, escrita por Rulfo entre 1956 y 1958. Para conocer las actividades, consultar la programación en: https://rulfo100.humanidades.unam.mx

