El proceso de su propio lenguaje

De cómo llega un pintor a encontrar una corriente artística y emplearla recurrentemente en sus obras tiene un proceso, una formación y una influencia conforme a sus gustos y su contacto con el arte.

Por ejemplo, Ignacio Aldana Vargas cuando tenía ocho años, ya con habilidades para el dibujo, se rehusaba a practicar porque quería salir a jugar con los demás niños; mientras su madre, la reconocida artista Rocío Vargas Castro, insistía en que trabajara en el desarrollo y potencial que tenía para el dibujo.

En esa época a “Soltero”, como en la actualidad es conocido en el ámbito de las artes plásticas, repelía la idea de hacer líneas y difuminados, y cuando creció conoció la música, y sin soltar la guitarra, estudió la Carrera en Música en la Ciudad de México.

Como Rocío, su madre, aún insistía en que no dejara el dibujo, el joven artista platicó que, aún cursando la licenciatura, tomó cursos enfocados a la psicología del color, a la recuperación de los espacios muertos y darle otra esencia a otros lugares.

“Lo que empezó a robar mi atención fue que con pintura puedes hacer el cambio desde una persona, un ambiente y que, incluso, una sala de trabajo puedas hacerla divertida; se me hace padre que con pintura puedes hacer sentir cosas a otra gente”.

“Soltero” sobrepasa lo convencional al someterse a un proceso de descubrimiento sobre la gama perfecta que utilizaría como característica en sus obras posteriores y futuras. Fue un tiempo de prueba y error que le llevó a tener en su estudio miles de cartulinas que luego fueron desechadas para comenzar a trabajar en verdaderos lienzos.

“En las cartulinas hacía las mezclas de un color y otro, hasta encontrar combinaciones que me gustaran para aplicar en un cuadro; eso es para mí lo interesante, que para una persona es una chorreada de pintura, pero en realidad no saben todo el trabajo que hice para escoger esa chorreada”.

Detalló que los primeros años de esta carrera fue demostrarle a la gente “que no era solo aventar pintura o cualquier otro material”, era constante tener que justificar la razón de sus pinturas, “lo que es correcto, pero era creer que no les gustaba o lo que estaba haciendo no era original”.

“Fue encontrar en el proceso mi propio lenguaje” y así mismo una corriente artística: lo abstracto, con lo que se ha sentido identificado.

“Primero desarrollé y comprendí que estaba haciendo cosas distintas a los demás, luego me puse a investigar sobre otros artistas y encontré detalles como lo que yo hago; di con un nicho que lo podía explotar”.

Después de ocho años de lleno a la pintura, Aldana se siente consolidado en una corriente artística y técnica, reflejada en su actual exposición “Abstracción Cromática”, en la que a través de 23 bastidores y dos instalaciones proyecta el diálogo pictórico, ese lenguaje y combinación con lo abstracto y lo geométrico.

“La idea de las piezas es que pueden convivir entre ellas, están hechas para que cada una conserve su propio lenguaje o que se queden todas unidas”.

Esta exposición se caracteriza por contener técnicas y materiales específicos para su elaboración, “Soltero” explicó que observarán en una misma obra: óleo, acrílico y pintura de aceite; todas con la misma dimensión.

ABSTRACCIÓN CROMÁTICA

Dónde: Galería Juan Soriano (Constituyente 21; Cerca del Parque Agua Azul)

Costo: Entrada gratuita

Cuándo: Hasta el 18 de junio

