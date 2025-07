Cargado de variedad cultural y artística

Hace siete días inició el Festival Cultural de Mayo (FCM) con un gran programa que comprende diversas actividades culturales que va desde la música, danza, exposiciones, animación callejera y hasta presentaciones de libro.

En el transcurso de 20 años, el proyecto ha caído en manos del director Sergio Matos, mismo que se ha encargado en cada edición de mejorar los contenidos culturales y artísticos; pero reconoce que, desde hace tres años, el Festival ha tenido un crecimiento notorio; como este 2017 con el nivel de los exponentes en sus diversas expresiones.

Para esta edición se suma la animación callejera, que tiene como propósito activar espacios representativos y públicos de la ciudad de Guadalajara.

Estas son algunas de las actividades a realizarse en los próximos días, en distintos recintos de la ciudad, así como en diversos espacios públicos.

LES MARIES CORBEAUX

Es una caminata en la que una extraña pareja se mezcla con la multitud. Navegando en un espacio surrealista, los amantes desfilarán por la ciudad e invitarán a sus invitados a bailar con ellos durante un vals. Sus posturas recuerdan memorias que se trazan en sus cuerpos como momentos fotográficos.

Cuándo:Viernes 12 de mayo a las 18:00 horas

Dónde:Estación Juárez del Tren Eléctrico

Costo: Entrada libre

Cuándo: Sábado 13 de mayo a las 18:00 horas

Dónde: Calle Sao Paulo, Col. Providencia

Costo: Entrada libre

CONCIERTO OFJ

Liza Ferschtman, violín (Holanda) y la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección de Marco Parisotto (Quebec). La violinista holandesa es famosa por sus actuaciones apasionadas, su musicalidad superlativa y su programación imaginativa.

Cuándo:Viernes 12 de mayo a las 20:30 horas

Dónde:Teatro Degollado (Calle Degollado s/n)

Costo: Entre $210 y $300

FRED & FRED+ FEROS FAMILY

Energética y excéntrica, la familia surgió del choque entre dos culturas auténticas de Quebec y la libertad sudafricana. Estos artistas ambiciosos de Montreal poseen la receta mágica para la experiencia óptima.

Cuándo: Sábado 13 de mayo a las 18:00 horas

Dónde: Calle Sao Paulo, Col. Providencia

Costo: Entrada libre

“DOCUMENTAR, CONTAR, MENTIR”

Exposición que nace de la invitación de Lili Michaud de la Galería Occurrence, centro de arte y ensayo de arte contemporáneo de Montreal, para darle una atenta mirada y remarcar las tendencias más representativas de la escena fotográfica de Quebec desde el año 2000.

Cuándo: Del 17 de mayo al 9 de julio

Dónde: Ex Convento del Carmen (Avenida Juárez 638)

Costo: Entrada libre

YA NO HAY MÁS CUATRO ESTACIONES

La carrera musical de Mattias Petersson comenzó con estudios de piano, pero hoy en día trabaja como compositor y toca instrumentos electrónicos. Y George Kentros ha actuado como músico de cámara, solista y actor en Europa, Estados Unidos, Centroamérica y Japón, principalmente con el nuevo grupo de música "the peärls before swïne experience". Cuando no practica escalas, escribe música de teatro, o está de gira, produce un club semi-semanal de vanguardia en Estocolmo.

Cuándo: Jueves 18 y viernes 19 a las 22:30 horas

Dónde: Teatro Degollado (Calle Degollado s/n)

Costo: Entrada general $50

COMPAGNIE BAKHUS, DANZA (FRANCIA)

La compañía Bakhus, apoyada por la ciudad de Cannes, es una asociación instituida por ley desde 1901 que tiene como objetivo promover los espectáculos en vivo. En torno al universo de la danza urbana, la compañía propone proyectos artísticos vinculados a otra forma de arte escénico como el teatro, la música en vivo o la proyección de videos.

Cuándo: Domingo 21 de mayo a las 12:00 y 18:00 horas

Dónde: LARVA (Ocampo 120)

Costo: Entrada libre

*Los boletos se entregarán 30 minutos antes de la función

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Alfonso García Robles Premio Nobel de la Paz

Autor: Rafael Medina Martínez

El libro contiene la biografía del Embajador Alfonso García Robles, único Premio Nobel de la Paz que tiene México. Trata de los aspectos más importantes de su vida, sus logros a favor de la humanidad y contiene pasajes históricos de México y el mundo.

Cuándo: Jueves 25 de mayo a las 19:00 horas

Dónde: Sala de Cámara del Teatro Degollado

Costo: Entrada libre

