Melomanías: Billie Holiday: la más dulce Strange Fruit (II)

La diva de Harlem, a pesar de vivir todo el tiempo sumida en problemas contantes, en su vida personal y además de sus continuas escapadas hacia las drogas, logró varios éxitos desde sus inicios. Parecía que lo tormentoso de su vida, contrario a lo esperado, le daba cada día más capacidad para componer canciones que resultaban más cercanas a su público.

De la década de los 30, resaltan las piezas: “If You Were Mine”, “These Foolish Things” y “I Cried For You”, así como: “My Last Affair (This Is)”, “I Can’t Get Started” y “Night And Day”; cerca del final de esta década, Billie Holiday grabaría una de sus piezas más famosas y la más influyente para muchos músicos: “Strange Fruit”.

La fruta extraña, en su letra termina diciendo:

“Aquí hay fruta para que los cuervos la picoteen/Para que la lluvia la arrastre, y el viento la succione/Para que el Sol la descomponga, y los árboles la dejen caer/Aquí está este extraño y amargo fruto”.

Al repasar el texto, se hace evidente que Billie vivía en tiempos marcados aún con limitaciones y prejuicios raciales que no le eran agradables; como comentario adicional: a ella, por su color de piel, se le prohibía entrar a sus presentaciones por cualquier puerta principal, sino por entradas secundarias, además de no permitirle salir de su camerino hasta el momento en que participaría en el show; estas situaciones eran las que Billie plasmaba en su obra, que además de transmitir la parte sentimental de toda una raza, la podemos considerar como un ejemplo de canción de protesta.

Ella misma llegó a comentar que como en la vida real había vivido situaciones muy parecidas a las que sus letras describían, eso le permitía imprimir un sentimiento muy especial a su interpretación, que lograba entregarle a su público canciones más sentidas en todos sentidos; como ejemplo sugerimos que escuchen su versión de la pieza “Summertime”, del maestro George Gershwin, cantada con total libertad y un respetuoso desparpajo que termina por enamorar al escucha.

Junto a “Satchmo” (Louis Armstrong) también Billie logró algunas hazañas musicales interpretadas a dúo, especialmente con la canción: “You Can’t Lose A Broken Heart”.

En 1947, en el pináculo de su carrera, fue arrestada por posesión de heroína y sentenciada a ocho meses de cárcel; nunca volvería a ser la misma desde su condena. A raíz de su arresto se le retiró su licencia para cantar en centros nocturnos y bares.

Billie Holiday salió avante de esta prohibición enfocándose en tener las mejores grabaciones posibles, hasta el momento en que su actitud de descontento y crítica fue conocida por la sociedad, la que al final la reconocería, entonces y hasta la fecha, como la mujer de la voz perfecta, aunque limitada, una octava; y también por su gran expresión emocional transmitida por la combinación de su voz con su lenguaje corporal.

En 1959, con tan solo 44 años de edad, Billie no pudo más con sus enfermedades del corazón y del hígado y sucumbió a una cirrosis hepática; la influencia que logró desde su aparición en la escena musical, en múltiples voces femeninas y en muchos más músicos en general nos regaló un legado inolvidable.

U2 escribió su tema “Angel Of Harlem” como homenaje a la grandísima y reconocida: Lady Day, Billie Holiday; quien además, logró sobreponerse a una vida muy compleja para integrar todo ese bagaje para enriquecer su grandiosa voz, hasta convertirla en una de las divinas reinas de la historia del Jazz.

God bless the child within you, Darling. Hold up the sky, and always keep crazy in love.

