Letras Rebuscadas: ¿A dónde fueron las abejas? Defensa de Gaia y la tecnofilia

En el último capítulo de la tercera temporada de la serie “Black Mirror”, Hated in the Nation, nos plantea, como es su tónica, un nuevo futuro distópico: uno libre de abejas. Los pesticidas por fin las habrían aniquilado (dejando sin trabajo a los apicultores). La aniquilación de las proletarias de la miel y la cera pudo desatar una hambruna mundial, pues, como dicen los libros de primaria, sin su labor de polinización no hay frutos.

Afortunadamente el ingenio humano las sustituyó por minidrones, insectiformes que también servían para espiar a la población y atacar a algunos anatemizados o repudiados por las redes sociales; siguiendo el mandato de un hábil hacker que encontró la forma de manipularlas (les sugiero ver el capítulo y las serie completa de una desvelada de viernes).

Combatir fue con el fuego; a la tecnología con la tecnología. Nos engañaremos, dirían algunos ecologistas y ambientalistas. La tecnología, utilizada bajo el actual modelo de producción (el capitalismo salvaje), no revertirá el daño que dicho modelo le ha propinado a la biósfera y a todas las especies herbales y animales ni revertirán a tiempo nuestras tecnologías limpias del desastre climático y, menos cuando presidentes como Donald Trump limitan su uso; en cambio insisten en negar el sobre calentamiento global a capricho de solidarizarse plutocráticamente con las grandes multinacionales. Elevemos una oración a San Nicolás Tesla porque, de seguirle haciendo al avestruz en todos estos temas ecológicos, nos pasará como a Juan Comodoro que “buscando agua encontró petróleo, pero murió de sed”; es decir, de qué nos servirán nuestros automotores sin aire qué respirar.

Ya lo vaticinaba o recomendaba literariamente Aldous Huxley en “Un mundo feliz”: llegará un momento en la historia futura de la humanidad que, en un acto de sensatez contrario a nuestro dogma progresista, los líderes del mundo estancarán el desarrollo tecnológico, dirán: hasta aquí a la mejora e invención de nuevas máquinas. El propio Papa Francisco, en su encíclica verde “Laudato si”, les advierte las naciones y a sus gobiernos que de no cambiar el modelo económico y social tan sacralizado por Francis Fukuyama y demás pandilla intelectual neoliberal, como en el capítulo de “Black Mirror”, nuestra civilización tecnofílica y consumista no sólo podría acabar con la naturaleza, sino también con la libertad, dignidad y vida humana.

En Alemania y en muchos otros países de Europa y América surgieron en tiempos de la Guerra Fría partidos verdes o de ideas ecologistas que probaron la vía política para hacerle frente a la contaminación y exterminio de las selvas y bosques. Muchos amigos de la tierra y de las causas verdes, al ver el apocalipsis ecológico cerca, radicalizaron sus posturas y decidieron tomar acciones directas contra las empresas y gobiernos que atentaban contra la naturaleza. El ambientalismo (o ideologización proactiva de las banderas del viejo ecologismo) dio nacimiento a organizaciones como Greenpeace cuyos activistas no dudan en amarrase a los árboles para impedir su tala o navegar mar adentro para obstaculizarle a los barcos balleneros la cacería de cetáceos.

Entre los millennials se ha hecho eco la radicalización de las tesis ambientalistas, y muchos, sobre todos los más jóvenes, han abrazado un fundamentalismo verde (no exento de ayatolas de la Gaia) que sacó por conclusión que la tierra no nos necesita y de prueba está Chernóbil, esta localidad afectada por radiación que experimentó un renacer de su flora y fauna después de la explosión de su reactor. Casi por milagro, una que podemos apuntar a la cuenta de la Madre naturaleza, la solo ausencia de seres humanos le permitió a los lobos, osos, ciervos… reproducirse y proliferar.

Nos queda decir: viva Gaia, mueran los humanos. Dios quiera que no. Sin caer en estos radicalismos de momentos, el Frente de liberación Animal y el Frente de Liberación de la tierra no sólo denuncian la violencia contra “las personas no humanas” (es decir los animales), sino que han pasado a la acción directa. En su insurgencia proanimal han realizado acciones más simbólicas que eficaces como salvar, de vez en vez, a alguna vaca o cerdo destinados a ser destripados en un rastro. Estas organizaciones dejan en claro que para sumarse a sus filas hay que ser mínimo vegetariano y de preferencia vegano. Sus militantes sueñan con un mundo verde, casi Bíblico, donde el león paste libre a lado del cordero.

En días recientes el asesinato de una estudiante de la UNAM, Lesvy Berlín Osorio, por el cual fueron encendidas las alertas de violencia de género (y con discreción también las apagaron), evidenció la existencia de grupos ambientalista radicales: los individualistas tendientes al salvajismo, dispuestos a llevar la defensa de la naturaleza al siguiente nivel: tomar las armas contra las máquinas y sus vasallos humanos.

En lo personal creo que aún estamos a tiempo de acoger los consejos del Papa Francisco, entendiendo que no necesitamos un nuevo planeta al cual migrar, pues nos quedan menos de 100 años para hacerlo según advierte Stephen Hawking (no sé si inspirado en la película Interestelar). Una solución para todos y sin duda más viable es cambiar nuestro paradigma cultural de consumo y nuestro modelo económico, sacrificando muchas de nuestras actuales comodidades y excesos. Hay que ponerle algo de freno a nuestra tecnofilia porque dudo que haya un arca espacial que nos lleve a todos a una nueva tierra, localizada en un universo paralelo.

