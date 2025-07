Los distintos lenguajes de la frontera

Fue un tiempo de sequía en las ideas, propuestas desoladas e intentos decadentes que bloqueaban la mente creativa de Ángel Valenzuela, quien logró vencer la mala racha luego de aceptar participar en un concurso de novela breve y erótica; sin intenciones de abordar esas temáticas, el escritor mexicano toma la propuesta como ejercicio creativo y dio como resultado: “Northern Lights” (Luces del Norte).

Con la idea de ganar el concurso (que así fue), Ángel comenzó a escribir una historia digerible, y aunque al principio “era una novela que no quería escribir porque no la tenía pensada”, descubrió que los temas que aborda son preocupaciones propias.

“Justamente el no ponerme la presión al principio me permitió terminar la novela donde salieron temas importantes de manera natural”. Platicó que las fronteras son el tema central, pero sus distintas direcciones son el detonante de la narrativa.

Aunque no es una historia basada en hechos reales o de experiencias vividas, “hablo sobre las fronteras del lenguaje, geográficas, sexuales, y todo esto surgió en base a inquietudes, razones por las que yo no quería escribir relatos que hablaran de la homosexualidad para no encasillarme”, pero resultó para Valenzuela ser la puerta hacia la exploración de temas de gran relevancia personal y socialmente hablando.

Lo anterior lo descubrió conforme la narrativa avanzaba, se dio cuenta de su proyección en el personaje principal (Andrés); “porque es en quien nace las dudas y hace las reflexiones en las temáticas ya nombradas”.

“La intención era romper ciertas ideas y tabús que hay sobre la homosexualidad, porque a veces creemos que somos tolerantes y abiertos, pero nos damos cuenta que aun hay muchas cosas por las que debemos luchar”.

Compartió que “Luces del Norte” ha permitido mantener un contacto cercano con sus lectores, y principalmente les ha proporcionado una visión sobre cómo los estereotipos continúan fuertemente marcados y que mediante esta novela, aunque se consideren progresistas y de mente abierta, les ha dejado reconocer que aun existen ciertas expresiones y comportamientos que demuestran un chip de machismo y discriminación.

Una de las novedades que Ángel aborda es la exploración del lenguaje de la frontera que, al no ver una novela que utilice frases entre el español y el inglés, lo pondera como parte intrigante de la historia a través del diálogo que se genera entre los dos personajes principales: Andrés y Demetrio.

“Northern Lights”

De Editorial Abismos , se puede conseguirAQUÍ

Sobre el autor…

Ángel Valenzuela nació en la Ciudad Juárez en 1979. Es escritor, traductor y diseñador editorial. Estudió la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la maestría bilingüe en Creación Literaria en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). Ha sido becario del Taller Literario del Museo de Arte (INBA) en 2007, así como del programa Jóvenes Creadores del FONCA 2013-2014, en la categoría de Novela. Sus cuentos han sido antologados en varios libros, entre los que destacan “Dosis Letradas” (UACJ, 2008) y “Espejos y realidades de Ciudad Juárez” (UACJ, 2013).

. Novela vigente

. Es divertida y digerible

. Aborda temas de peso social

. Lenguaje entre el español e inglés

. Novela de aprendizaje y con la que se pueden identificar

emgg

