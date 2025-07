Melomanías: Sassy, la voz divina encarnada (II)

En esos años de la posguerra, el poder de los sindicatos era demasiado, y el sindicato de músicos local tuvo un rompimiento con la disquera Musicraft, en donde grababa “Sassy”, por lo que su siguiente éxito: "Nature Boy", no pudo ser grabado con músicos sino con un coro a capella como acompañamiento. Por esta razón, “Sassy” tuvo la oportunidad de buscar a otra disquera, esta vez fue Columbia, mucho más grande que la anterior.

Con una mayor capacidad de distribución, sus grabaciones de éxitos no pararon, entre ellas: "Black Coffee", "That Lucky Old Sun" y "I Cried For You", entre muchas otras. Comenzaron los premios de revistas como Esquire, Down Beat y Metronome.

Expandió sus presentaciones a nivel nacional y en 1949 fue invitada a dar su primer concierto con la Philadelphia Orchestra, con el título: 100 Hombres y Una Chica. Fue en estos tiempos en que un DJ de Chicago le puso otro apodo que la acompañaría por el resto de su carrera: "The Divine One".

Comenzando la década de los 50, hizo unas grabaciones como invitada de Miles Davis y Bernie Green que serían de las mejores de su historia, pero no fueron del agrado de Columbia, que pretendía llevarla a interpretar piezas más populares para incrementar sus ventas que no eran muy buenas; la relación contractual terminó.

Su esposo y manager, Treadwell, obtuvo un contrato con Mercury que la llevaría por un camino más apegado al jazz; retomó el camino del éxito, primero con una grabación con la orquesta de Count Basie, el gran Conde del Jazz, con la pieza: "How Important Can It Be", y continuó con: "Whatever Lola Wants", "The Banana Boat Song" y "Misty".

En la segunda mitad de la década hizo una serie de conciertos en Carnegie Hall, con la orquesta de Count Basie e incluyendo a Billie Holiday, Charlie Parker, Lester Young y The Modern Jazz Quartet, que fueron un súper éxito; después conquistó Europa junto a la Count Basie Orchestra. De vuelta a su país, tocó con The Dave Brubeck Quartet.

En 1959, “Sassy” alcanzó el punto más alto del éxito comercial con la pieza: "Broken Hearted Melody", canción que, en sus propias palabras, pecaba de cursi, pero que fue la que la llevó a ganarse el reconocimiento del gran público y su primer disco de oro; ya era admirada por todo el mundo como "La Divina" voz del jazz.

La década terminó con el anuncio de su divorcio de George Treadwell, aparentemente por problemas financieros causados por él. En realidad la separación fue por un nuevo amor: C.B. Atkins; lo más importante fue que junto con él adoptó a su hija: Deborah Lois Atkins, quien en el futuro llevaría el nombre artístico: Paris Vaughan (“Sassy” nunca pudo tener hijos). Pero muy pronto comenzaron los problemas de la pareja, por la afición al juego de Atkins, primero, y por violencia doméstica después, por lo que al final de 1963 se divorciaron.

En 1970 conoció a su siguiente esposo, Marshall Fisher, quien lograría levantarle el ánimo para intentar un renacimiento en su carrera. Iniciaron grabaciones de una serie de discos de estudio y en vivo, pero sería hasta 1973 cuando llegaría la pieza que la convertiría en una diva inolvidable: "Send In The Clowns". Esta canción reemplazaría a "Tenderly" como la más reconocida de Sara Vaughan.

"The Divine One" o "Sassy", continuaría aún muchos años más con su carrera; en 1980 recibió una placa con su nombre en la 52nd Street, afuera del edificio CBS, en ese distrito que albergaba al Apollo Theater.

Su divino legado musical es simplemente invaluable.

@jorgehhm

