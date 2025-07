Chris Cornell: La voz perfecta se volvió fugaz (I)

Hace unos pocos días, todos los rockeros del mundo sufrieron una pérdida repentina e inesperada, cuando Christopher John Boyle, mejor conocido por su nombre artístico: Chris Cornell, simplemente decidió dejar este mundo; aparentemente él mismo provocó su propia muerte y se especula que fue bajo el influjo de alguna droga psiquiátrica legal, pues llevaba prácticamente 15 años alejado del alcohol y las drogas, pero sufría recurrentes ataques de depresión y ansiedad.

Como todo verdadero artista, Chris siempre mostró que tenía esa característica hipersensibilidad que al final traducía en canciones que su público adoraba.

Nació en 1964 en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, y a sus 20 años formó su primera banda que eventualmente sería la semilla del reconocido sonido de Seattle; Chris inició su carrera como baterista y vocalista simultáneo de una banda de cóvers, The Shemps, junto con el bajista Hiro Yamamoto y el guitarrista Kim Thayil, pero muy pronto adicionaron a otro baterista para permitir que Chris se enfocara sólo en la voz; primero se unió Scott Sundquist para después ser reemplazado por Matt Cameron. Estos cuatro serían la formación definitiva de la muy reconocida banda noventera: Soundgarden, una de las primeras en aportar sonidos al género musical que sería bautizado como: grunge.

Soungarden publicó su primer EP, Screaming Life, en 1987, y al siguiente año nos entregó otro EP: Fopp; en su momento ninguno fue un éxito, pero sí los situaron en el mapa musical. De inmediato publicaron su primer LP de estudio: Ultramega OK, álbum que sería nominado al Grammy por mejor interpretación de hard rock; su video de la pieza: “Flower”, sería muy repetido en MTV como muestra del nuevo sonido nacido en Seattle, en momentos en que el gran público apenas lo descubría.

En 1989 lanzaron su siguiente disco: Louder Than Love, y de inmediato su bajista fundador, Hiro Yamamoto, decidió volver a la Universidad, por lo que lo reemplazaron momentáneamente con Jason Everman, pero muy pronto llegaría el bajista definitivo: Ben Shepperd.

Aunque la palabra indie aún no tomaba su significado actual, la realidad es que Soundgarden era el equivalente a una banda independiente, por lo que sus fans, que los veían como la continuación del punk por sus sonidos duros y su crítica social, los tildaron de traidores cuando sacaron este disco, que fue el primero con una disquera grande, y peor aún, cuando en 1991, después de publicar su siguiente álbum: Badmotorfinger, se fueron de gira junto con Guns N’ Roses.

De este último disco sobresalen las canciones: “Outshined”, “Rusty Cage” y “Slaves & Bulldozers”, además de “Jesus Christ Pose”, que aunque en nuestra opinión no es una pieza bien lograda, se hizo famosa porque MTV se rehusó a transmitir su video por sus tintes anticristianos (¿lo pueden creer?). Desde sus inicios Chris Cornell en algunas de sus letras ironizó sobre el supuesto satanismo del rock.

1991 fue un año crucial para el movimiento grunge porque se publicó el disco Nevermind de Nirvana, que atrajo la atención del mundo hacia lo que sucedía musicalmente en Seattle, y esto ayudó a llevar al éxito a Soundgarden, junto con muchas otra bandas como: Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Creed y Alice In Chains, entre muchas otras. También este año, sin dejar a Soundgarden, Chris Cornell creó una súper banda llamada Temple Of The Dog, junto con algunos integrantes de Soundgarden, Pearl Jam y de la banda Mother Love Bone, como un homenaje por la muerte de su amigo y compañero de cuarto: Andrew Wood, vocalista de esta última agrupación.

De esta banda, disuelta en 1992, les platicaremos en alguna entrega futura.

Continuará…

