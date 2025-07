Lagos de Moreno, una opción para el teatro

Durante más de 20 años, el municipio de Lagos de Moreno ha sido sede oficial del Encuentro de Teatro del Interior, que en su vigésima edición tendrá del 20 al 27 de mayo una serie de actividades inspiradas en una de las siete artes universales.

El proyecto se consolida cada vez más en la constante de ver nacer dramaturgos, directores, actores y gestores entregados a celebrar el teatro, quienes comparten la finalidad de un espacio de crecimiento, formación y profesionalización de los creadores de la entidad.

Se trata de creer, así como lo hace la secretaria de Cultura de Jalisco, Myriam Vachez Plagnol, “sobre la constancia del trabajo que juntos hemos realizado. Deseamos que este encuentro siga siendo el espacio de crecimiento de nuevos talentos y que cada vez haya más público interesado en las puestas en escena que se hacen en todo el estado de Jalisco”.

Agenda teatral

“Secreto de Confesión”

Sinopsis:

Trata de dos hombres tan humanos que juegan el rol de la doble moral, cuya finalidad no es atacar o señalar, sino abrir los ojos ante la realidad, que es hasta el día de hoy un tema tabú. Esta obra nos muestra cómo nadie está exento de cometer errores y cómo es que a veces llegamos a manipular diversos fundamentos a nuestro favor, disfrazando acciones para así poder defendernos con el argumento de que no se está pecando y/o cometiendo un delito. Un montaje que realiza una crítica a las figuras clericales, basándose y documentándose en hechos reales.

“Luna no te vayas, muerte no me dejes”

Martes 23 de mayo, a las 17:00 horas

Sinopsis:

La Luna y La Muerte se han instalado en la casa de Max, un escritor abrumado por el éxito de su primer libro. Sus irreverentes musas y cómplices harán todo lo que este a su alcance para lograr que su Max pueda “parir otro texto”. De capítulo a capítulo (escenas) la mezcla de humor, sarcasmo y poesía, se convierten en el detonante de esta historia, donde se entrelaza realidad, fantasía, dolor y risa.

“Rosa de dos Aromas”

Miércoles 24 de mayo, a las 17:00 horas

Sinopsis:

Es una obra que de manera jocosa y clara presenta el estilo de vida de la mujer latinoamericana, llena de virtudes y defectos, inmersa en un mundo manejado por el hombre. Se trata de la historia de dos mujeres, Marlene y Gabriela, de distinta índole social, económica y cultural que el destino une en un momento determinado de sus vidas. Habla sobre el encuentro de esas dos mujeres en la cárcel, hasta donde llegan para tratar de liberar a un hombre que está preso por violación sexual a una menor. Ellas tratan de conseguir un millón de pesos para sacar de la cárcel al amante de ambas.

“Cómo ser gay y no morir en el intento”

Jueves 25 de mayo, a las 17:00 horas

Sinopsis:

Un monólogo, cinco historias, Edgar Treviño da vida a cinco personajes masculinos, de diversos contextos, que narran como decidieron enfrentar su homosexualidad y exponen a una sociedad intolerante, cinco hombres han sido asesinados por la ignorancia, el machismo, la homofobia y el miedo a ser descubiertos.

“Lo que hubiera amado tanto”

Viernes 26 de mayo, a las 20:00 horas

Sinopsis:

Odilón es un hombre que vive solo y necesita compañía. Lotario, amigo de la infancia, le ofrece una mujer desechable; en lata. El problema es que está abollada. De la lata sale una mujer que no es lo que Odilón esperaba y tendrá que tomar la decisión de quedarse con ella o desactivarla. Esta historia te hará cuestionar si un amor que te llene de felicidad depende del físico o de los sentimientos.

Viaje de Tres

Sábado 27 de mayo, a las 20:00 horas

Sinopsis:

Un chamán aparece en la televisión en una entrevista, asegura que puede curar todo tipo de enfermedades. Don Yayo, que está enfermo, ve el programa y decide visitar al chamán para que lo cure, el problema es que el chamán da consulta en un poblado muy lejano. Don Yayo elige a quienes serán sus acompañantes en ese viaje: Irma, su enfermera, y Emilio, su maniático hijo cuarentón. Para llegar con el chamán tienen que abordar varios autobuses de tercera y caminar por brechas polvorientas. El viaje pondrá al límite la relación entre los tres. Cuando viajamos, salimos de nuestro territorio, de nuestra esquina segura. Algo buscamos cuando emprendemos el viaje, una promesa, mantenernos a salvo, contarnos una historia, tal vez un beso...

*La sede de las puestas en escena es el Teatro José Rosas Moreno (José Rosas Moreno 334). La entrada a todas las obras son gratuitas.

