Melomanías: Chris Cornell: La voz perfecta se volvió fugaz (II)

En 1994, Soundgarden alcanzó el pináculo de su carrera con la publicación de su álbum: Superunknown, por sus sencillos como: “Black Hole Sun”, “Fell On Black Days”, “Spoonman” y “The Day I Tried To Live”; cada uno de ellos tuvo su propio éxito y en este disco es notable que sus letras tienden más hacia temas tristes y depresivos, aunque ha sido el mayor éxito comercial de esta banda.

El final de Soundgarden llegaría con su último disco, Down On The Upside, publicado en 1997; terminando la gira la banda se declaró disuelta. Entre otros, por diferencias creativas entre Chris y Kim por los solos de guitarra.

Ya sin banda, Chris Cornell inició su carrera como solista con su álbum Euphoria Morning, publicado en 1999. La crítica lo consideró como uno de los mejores álbumes no comerciales del Rock por su construcción, Chris hizo el álbum de sus sueños, un disco que logró obtener el éxito que él buscaba: el musical.

En 2000 la banda Rage Against The Machine se disolvió, y Rick Rubin, un muy reconocido productor norteamericano, buscó a Chris Cornell y le propuso crear una nueva banda con la sección musical de Rage: Tom Morello en la guitarra, Tim Commerford en el bajo y en la batería Brad Wilk; así nacería Audioslave, la banda con la que Chris se consolidó como la voz más importante de su generación.

Esta banda nació con buena estrella, pues en su primer álbum: Audioslave, publicado en 2002, nos entregó sencillos como “Cochise”, “Show Me How To Live”, “I Am The Highway” y “What You Are”, además de la excelente pieza “Like A Stone”, que sería la más exitosa y la que los convertiría en un fenómeno mundial. Toda la crítica reconoció la gran voz de Chris y la música por su marcada influencia del Hard Rock de la década de los setenta.

Durante las grabaciones, Chris incrementó su consumo de alcohol y drogas duras, hasta el punto de tener que suspender la producción del disco por dos meses, mientras se internaba en un centro de rehabilitación. En palabras públicas de Chris, dijo sobre sus compañeros de banda: “estos tres chicos literalmente salvaron mi vida”.

La banda Audioslave publicaría sólo dos álbumes adicionales, Out Of Exile y Revelations, antes de su separación en 2007.

Chris Cornell se encontraba sin banda una vez más, pero sentado en los cuernos de la luna, convertido en un éxito global, y dueño de una voz privilegiada que la revista Rolling Stone sitúa en el lugar 4 de su Top 100 de las mejores voces del Rock (Freddie es el 6).

Continuó su carrera como solista y ese mismo año publicó su siguiente álbum Carry On, el que incluye su genial cóver de la pieza “Billy Jean” de Michael Jackson, que nos muestra su gran capacidad para crear versiones de canciones de otros y recrearlas con un estilo acústico pero duro, en sus discos, o sólo acústicas en sus presentaciones como cantautor.

En los siguientes años publicaría los discos Scream, Songbook y Higher Truth y colaboraría con muchos artistas como Slash y Santana; también continuaría haciendo cóvers geniales como el de “A Day In The Life” de The Beatles o “Nothing Compares 2 U” escrita por otro genio que ya voló: Prince.

En 2010 anunció una gran sorpresa: la reunión de Soundgarden. Durante una gira de Soundgarden, en Detroit, su antorcha se apagó.

En su memoria nos apropiaremos la frase de Chester Bennington, vocalista de Linkin’ Park, después de compartir escenario con Chris Cornell: “he’s got the fucking most beautiful voice in Rock’n’Roll, man!”.

