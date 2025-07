Al paraíso con los Amigos

Portarse bien en un concierto no está permitido para cada uno de los integrantes de los Amigos Invisibles. Por el contrario, ellos invitan mediante el sonido a cada uno de sus espectadores, a integrarse y vivir una experiencia con cada tema y el ritmo de cada presentación, justo ahora que estrenan nuevo material.

El proceso del disco fue durante dos años, así lo contó el bajista José Rafael Torres, quien además comentó que fue un trabajo en equipo en donde se expusieron desde las ideas más básicas a las más complejas.

“Pasaron dos años de proponer ideas, y en esta producción tenemos cuatro invitados porque creemos que esas colaboraciones enaltecen el producto, además de que nos ayuda a que los temas lleguen más allá de nuestras propias posibilidades”.

Fue el 14 de abril cuando los radicados en Miami anunciaron de manera oficial su novena producción discográfica, El Paradise, que reúne 11 temas en los que convocaron tres colaboraciones interesantes como en “Anestesiada”, con Kinky; “Espérame”, con Elastic Bond, y “Aquí nadie está sano”, con Los Auténticos Decadentes.

Para los Amigos es un sueño hecho realidad. En el caso de Kinky y Elastic Bond, Torres compartió que ambas bandas participaron en la composición, mientras que Los Auténticos se apropiaron del tema por completo, en el que se le daba luz verde para aportar propuestas e hicieran lo mejor que ellos saben hacer.

De este trabajo, el bajista dijo que se necesitan tres elementos para continuar en la industria: experimentar, tratar de preservar lo que eres, y la subsistencia, lo que naturalmente es la esencia del negocio.

Con la exploración de nuevas propuestas, a lo largo de 25 años la banda venezolana ha sabido ganarse a su gente, y no solo en su país de origen u otras regiones de Latinoamérica, también ha obtenido la admiración de los mexicanos en distintos estados de la República; Guadalajara no es la excepción, en donde tendrán el 1 de junio un show espectacular, en donde la fiesta no tendrá límite de ruido, diversión y locura.

“Verán una fase distinta de los amigos, y si ya los vieron, no piensen que será algo repetitivo, no sólo tratamos de explorar en el disco sino también en los show en vivo”.

Se trata de un concierto en donde tocarán los temas más representativos de El Paradise, sin dejar los éxitos como “Mentiras” y “los no tan éxitos” de discos anteriores.

Concierto de Los Amigos Invisibles

Cuándo: Jueves 1 de junio, a las 20:00 horas

Dónde: C3 Stage (Avenida Vallarta 1488)

Costo: Balcón $700 pesos; general $400 pesos

Venta en: SUPERBOLETOS.COM

