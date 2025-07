Melomanías: Karen Souza. La sensual ligereza del Jazz de hoy (I)

Hoy seguiremos comentando sobre el jazz: sus dioses creadores, sus divas, sus demonios y sus sirenas; si abriéramos los ojos y despertáramos aquí y ahora, y por un momento lográramos olvidarnos de todo lo que les hemos contado del inicio del siglo XX para cambiar nuestro calendario mental y ponerlo simplemente a tiempo, en pleno siglo XXI, notaríamos que el jazz ha sufrido cambios a raíz de su transición hacia la postmodernidad.

Después de décadas de un viaje mental, llevados y traídos por ejecutantes que vivían con la mente fija en ser uno con su virtuosismo y su sonido, aterrizamos en tiempos un poco más ligeros, más apegados musicalmente a un estilo de jazz que suena como que se hizo amigo del pop, pero al final vive hoy con una gran sonrisa en el rostro, muy cercano a lo que se conoce como smooth jazz, o su primo más light: el lounge jazz.

El nuevo siglo nos ha traído este jazz que a pesar de haber abrevado en aguas más que profundas del pasado, hoy, sus nuevos sonidos se han enfocado menos en la ejecución musical y mucho más en la interpretación, sobre todo la vocal; sí sigue respetando su origen, y cuando escuchamos voces como la de Karen Souza, nos queda más que claro que la palabra jazz, al día de hoy, sigue significando sensualidad, y esta sigue siendo el ingrediente principal de estas nuevas corrientes que comenzaron con el siglo.

Karen Souza forma parte, junto con otros grandes artistas como: The Cooltrane Quartet, Jazzystics, Ituana, Sarah Menescal y Anakelly, entre varios más, de estos nuevos grupos que han retomado los sonidos del pasado, pero no solamente del jazz, sino también del rock, del funk, del pop, del bossa-nova, del R&B y del blues para fusionarlos y recrear nuevas versiones de los grandes éxitos de estos géneros dentro de lo que sería el lounge jazz; la verdad es que han logrado crear piezas que nos traen viejos recuerdos pero nos los entregan revestidos de sabores y texturas nuevas que nos generan sensaciones muy sensuales.

Esta chica argentina, nacida en 1970, inició su carrera en su país natal prestando su voz para complementar música electrónica creada por sus productores, y lo hacía usando diferentes pseudónimos, como: Privé, Pacha Ibiza y FTV (Fashion TV); su disquera original, también argentina y llamada Music Brokers, inició realmente siendo un auténtico bróker musical, pues creaba compilaciones de artistas; pero notaron que había un hueco en el mercado, ubicado precisamente a medio camino entre el lounge jazz y el chill out, y le propusieron, a ella y a varios artistas más, versionar canciones de los años ochenta con sonidos actuales, pero más apegados al lounge jazz.

Así, en 2005, surgió el primer álbum de esta serie que ya se ha convertido en una historia interminable: Jazz and 80s; que incluye versiones de éxitos ochenteros versionados por grupos contemporáneos de jazz. Por ejemplo, en este disco Karen Souza arregló e interpretó el tema de Culture Club: “Do You Really Want To Hurt Me”, y con este primer paso se convirtió de la noche a la mañana en un ícono del jazz contemporáneo, pues logró conquistar, junto con Broker Music, un mercado que estaba aún inexplorado.

Participó como parte importante del elenco de invitados de los discos: Jazz and 80s (Partes Dos y Tres), Jazz and 70s y Jazz and 90s, en cada uno de ellos con al menos una participación, pero aún le faltaba dar su siguiente paso: publicar su primer álbum como solista.

Continuará…

