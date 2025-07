Melomanías: Karen Souza. La sensual ligereza del Jazz de hoy (II)

Fue hasta 2011 cuando publicó su primer disco: Essentials; incluyó todas sus participaciones en las compilaciones de Broker Music, como solista y sus colaboraciones con Jazzystics, con Stella Starlight Trio, con Jamie Lancaster, con Renauld y hasta con el Trío Los Panchos, con quienes hizo una genial versión, un verdadero bolero jazzeado, de la pieza: “Strawberry Fields Forever” de The Beatles.

Este disco incluye sus versiones de grandes éxitos como: “Creep” de Radiohead, “Every Breath You Take” de The Police y “Personal Jesus” de Depeche Mode, entre otras, pero todas con un sabor dulce y sensual que enamora. En poco tiempo estaba consolidada como una de las nuevas divas de lo que finalmente se denominó (a falta de algo de imaginación), como: new jazz; los comentarios de su público y hasta de empresas como iTunes fueron muy favorables, obviamente por la respuesta del público; todos se declararon amantes de la voz de Karen Souza.

Comenzaron las presentaciones, principalmente en su país natal, Brasil y México, pero sin dejar de lado al resto del continente; en cada ciudad que visitó dejó un público impresionado por su voz y su “increíble” origen latino.

Ante la impactante respuesta, Karen entendió que ya era momento de crear su primer disco que incluyera solo piezas realmente compuestas por ella, y llegar a algo mucho más que un “simple” álbum de cóvers, aunque eran versiones maravillosas todas ellas, le faltaba dar un paso más.

Su dedicación extrema dio frutos muy pronto y tan solo un año después del anterior, publicó su álbum: Hotel Souza; desde la primera canción: “Paris”, nos atrapa en un mundo de sensaciones de lo más placenteras, pero el resto del disco, sobre todo: “Lie To Me”, “Break My Heart” y “Feels So Good”, en ningún momento baja el nivel de belleza que nace de los escarceos entre su grandiosa voz y cada uno de los instrumentos de ese ligero acompañamiento.

Su mayor éxito en vivo fue en Japón, en dónde se convirtió en todo un fenómeno, pero este álbum le aseguró su lugar como la máxima diva del jazz de hoy. Pero sus giras se convirtieron en mundiales, y afortunadamente siempre han incluido a toda Latinoamérica y el Caribe, como su zona principal de influencia.

En 2014 publicó su álbum: Essentials II; una nueva compilación de sus versiones de piezas exitosas de los años ochenta y noventa, con lo que demostró que el camino que la disquera Music Broker descubrió era una veta de oro puro.

En 2015, Karen Souza por fin logró entrar a Europa, a través de España, el país que le abrió la puerta a hacer sus primeras presentaciones en el viejo continente; los comentarios que hemos recogido en los diversos foros, del público sobre ella, coinciden en que nadie se explica cómo es posible que con tanto talento y ya con prácticamente 10 años en activo, no sea más reconocida de lo que hoy es; quizá la razón sea la misma que ha limitado todo el tiempo el crecimiento y reconocimiento del jazz como un género musical que ofrece lo mejor de la música pero solo a quienes tienen la sensibilidad necesaria para, primero, aceptarlo y después, disfrutarlo y amarlo.

Sus últimas presentaciones en vivo han sido realizadas en la CDMX el año pasado, pero valdría mucho la pena suscribirse a su canal de You Tube y conocer su obra en vivo, porque su voz luce simplemente impresionante. Ha confesado que ama tanto a México y a los mexicanos, por su pasión, que hasta sus músicos de planta: piano, bajo y batería, son todos mexicanos.

