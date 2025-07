Molcajete (cuento)

Caminar descalza por más de dos días sobre cerros mudos, pelones y despiadados deja estragos no solo en la planta de los pies, sino también en la vida.

La eclosión de las flores a través de la cavidad orbitaria, es un proceso que da cosquillas, pues los gusanos que sin remordimiento y sin consideración invaden el cráneo, estremecen con sus patas todo el cuerpo, y dan ganas de reír, aunque una no tenga ya lengua para sacudirla con una buena carcajada, y no se sabe por dónde comenzar, si por el ombligo, los dedos, o los ojos; las cosquillas son insoportables. Cuando Carmen se dio cuenta, las flores brotaban de sus ojos y parecía que se alzaban al sol para mojarse de él, tuvo ganas de olerlas, pero le quedaban lejos, más lejos que de su casa al río, le separaba de ellas todo un Mictlàn.

Carmelita Ramírez llevaba ya varios días queriendo escapar de ella misma; no sabía por dónde se le había colado aquel miedo, le retumbaba en las sienes, en las uñas y en la espalda. Había tratado de esconderse ocupándose del comal, de mirar el vuelo de los pájaros arriba de su cabeza, tan alto como a ella le gustaría estar, pero de repente todo se hizo evidente en lalogorrea que mostraba en su lengua suelta y disparatada y en la que por más que quiso jinetear, ya no pudo esconder. Las ideas confundidas y desordenadas de su cabeza salían brincando, en ocasiones como graznidos de un ave gritona y asustaban a sus hermanos, a su madre la hacían llorar; a veces la encomendaba a todos los santos. Su padre le adjudicaba la demencia a la falta de un buen marido “de arranque”; decía que el no ser ama de casa a esa edad y madre devota, causaba en ella ese tipo de “taras”.

Carmela veía cómo el mundo iniciaba a correr alrededor de ella y mientras pasaba el tiempo, ella perdía más dominio de su vida, de sus acciones, e incluso de sus palabras; terminaba agotada tras la visita de curanderos, sacerdotes y exorcistas.

Además de ser el mes con la luna más panzona, octubre huele a azahares. Octubre, el mes de las lunas rojas, octubre, las fiestas del pueblo, octubre, un mes que marea, Carmela ya sólo recuerda a octubre. Fue justo en ese mes cuando a su madre le picó un arlomo, en una desafortunada confusión; habían salido en la noche a atrapar luciérnagas, para después atorárselas en el cabello y jugar a ser el sol en medio de la negrura de los cerros. La picadura de un arlomo carece de bondad, se infiltra en la piel y la amorata, la infla como jitomate maduro, poco a poco parece que ese pedazo de carne va a caerse, a podrirse. La noche de la picadura, Carmela y su madre estaban solas en casa, su padre había llevado a sus hermanos a las fiestas del pueblo, a ver cómo quemaban el castillo, rezar y girar como trompos alrededor de la plaza.

La madre de Carmela, con todo y dudas, pues sabía que su hija y su cabeza en ocasiones perdían el control, la mandó al cerro, a buscar una planta llamada “velo de novia”, tiene flores parecidas a la estrella, es abundante y además, no tiene espinas. Raquel vio a su hija alejarse y mientras lloraba; era la primera vez que la dejaba salir de su jaula.

Mientras caminaba con ansiedad, a Carmela se le reventó una chancla y no tuvo más opción que quitárselas, caminar descalza era algo que disfrutaba, le intrigaba que su madre la hubiera dejado ir sola, pero entendía: últimamente una jauría de malas rachas había caído sobre su madre; un día, sin querer entró al cuarto mientras su madre se vestía y descubrió que uno de sus pechos parecía un molcajete, inflamado, lucía pesado, enfermo, abotagado y con colores que no pertenecen a un pezón. Le preguntó:

—¿Qué tienes mamá?

—¡Nada! Y salte, no debes andar husmeando mientras la gente se cambia.

Pobre de su madre, cargar un molcajete turbio debe ser más pesado que aguantar una paliza despiadada; en ocasiones la veía llorar cerca de los árboles, sabía se guardaba sus miedos y sus dolores, pero a veces las preguntas dan más miedo que el aferrarse a continuar con un día.

A Carmela le aterraba la noche, pues en la noche las sombras caminan solas, quién sabe cómo se las arregló para recorrer kilómetros en una brecha azabache, mientras vagaba, escuchó los pasos de un coyote, pasó cerca de ella e infestó el ambiente con un hostigoso vaho, siguió caminando desesperada por encontrar la planta contra la picadura del arlomo. En su cabeza ya iniciaba la revolución; pobre de su madre, cargaba un molcajete, pobre de su madre, sus amigas se burlaban de que su hija mayor : “cotorrona desquiciada” , pobre de su madre y todo por culpa del arlomo.

Entre los árboles las figuras suelen distorsionarse, ya iba a amanecer, el cielo se tornó organdí y unas nubes formadas como borregos aparecieron en el cielo, la luna de octubre se escondió y a lo lejos, Carmela vio a Juan, su hermano, que tenía dientes frontales de burro, el que siempre parecía sonreír y nunca se bañaba. Vio que le agitaba las manos con imperante desesperación, los dos corrieron a encontrarse. Juan traía el alma rota.

—¿Por qué tardaste tanto? — dijo Juan.

—¡Pues no ves!, fui a buscar la planta del arlomo, para curar a mi madre— dijo Carmen, mientras le enseñaba su rebozo con un manojo de esa planta.

—¡Ya vámonos! Mi madre ya casi no puede respirar, empeoró, tiene vapores que le hacen hervir el cuerpo y hablar incoherencias, dicen que no creen que pase esta noche.

Carmela recordó al coyote, quisiera haber sido uno de ellos en ese momento, para abrir el hocico aventarle el vaho a su hermano, marearlo con ojos que giran y tragárselo; quería revertir esas palabras. Sin sentirlo, las manos se le entumecieron y dejaron caer el rebozo junto con la planta del arlomo, el sudor frío empezó a recorrer su espalda y manos y se quedó un rato apretando los labios.

—Yo no voy, dijo Carmela; debe haber una planta para el molcajete inflado, mi madre dice que de la tierra sale toda la felicidad, me voy a quedar a buscarle su cura, vete, dile que no me tardo. Juan se alejó como un mayate desorbitado, como un mayate sin patas, corría con angustia.

Carmela pasó la tarde buscando una planta que le curara a su madre el alma, porque seguro el molcajete ya no tenía cura, el sol calaba en los labios y cuando se embravece, parece que en vez de labios dejara cadáveres secos. Estaba tan cansada y tan decidida a regresar con una cura; no iba a dejarse vencer por unos labios sangrantes y unos pies crucificados por el terror. Ella sabía, los árboles hablaban, quiso escuchar el consejo de uno, se recargó en él y se quedó dormida. Cuando el sueño se le terminó y abrió los ojos, ya le brotaban las flores que curan por las órbitas oculares, fue cuando le hicieron cosquillas los gusanos. Carmela ya no llevaba las chanclas rotas, ya no sintió miedo, ni se creyó un coyote; ya no tenía uñas ni dientes y pudo contemplar los centímetros de tierra sobre su pecho, supo que las luciérnagas a veces se confunden con arlomos, que la locura adorna más que la mediocridad, que una lengua no hace ruido si no puede reír, y que los molcajetes pesados deberían ser menos egoístas, tanto como para susurrarle a la tierra una cura y dejar brotar de ella toda la vida que nos falta.

